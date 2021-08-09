«Не знает, за кого болеть»: Губерниев остро ответил Познеру о допинге

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев остро отреагировал на слова телеведущего Владимира Познера о «заслуженном наказании» РФ за допинг-скандал. Журналист в разговоре с URA.RU подчеркнул, что тот просто не знает, за кого ему болеть, имея несколько гражданств.

Я к нему отношусь с огромным уважением, но он распыляется. Он не знает, за какую команду ему болеть. То ли за Соединённые Штаты, гражданином которых он является, то ли за Францию, паспорт Франции, насколько я помню, у него тоже есть, то ли за Россию. Он как бы такой дракон о трёх головах. Я бы на его месте тоже распылялся, поэтому сложно ему приходится. Америка, Франция, а там Россия, — заявил Губерниев.

Он уточнил, что на Олимпиаде-2020 в Токио сборная России была чиста — в команде не было ни одного положительного допинг-теста, в отличие от спортсменов других стран. В пример он привёл представительницу Бразилии. Волейболистка Тандара Кайшета, которая помогла своей команде обыграть россиянок в четвертьфинале (3-1), оказалась замешена в допинговом скандале. Её проба, которая была взята 7 июля, дала положительный результат. Губерниев рекомендует тщательнее проверить национальную команду Бразилии.

Тем не менее, несмотря на слова Познера, «наша команда выглядит уверенно», считает комментатор.

Через три года мы будем еще сильнее в Париже. Да, я не сомневаюсь, что мы поедем на эту Олимпиаду вместе. Он будет болеть, я даже не знаю за кого, а я за Россию, — заключил журналист.

Ранее депутат Госдумы и президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв в беседе с NEWS.ru ответил на слова телеведущего Владимира Познера о «заслуженном наказании» РФ за допинг-скандал. Парламентарий подчеркнул, что уважает журналиста, однако, по его мнению, Познер в ситуации «наверно не разобрался».