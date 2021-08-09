Познер с юмором ответил Губерниеву, назвавшему его трёхголовым драконом

Российский телеведущий Владимир Познер прокомментировал слова спортивного комментатора Дмитрия Губерниева, назвавшего его трёхголовым драконом. В беседе с NEWS.ru журналист с юмором ответил на слова о том, что он, гражданин трёх стран, не знал, за кого болеть на завершившейся в Токио Олимпиаде.

Губерниев — яркий комментатор. Мне очень нравится, как он работает. Он всегда привносит интересные элементы в трансляцию своими высказываниями, — с улыбкой отметил Познер.

Телеведущий частично согласился с мнением Губерниева, который заявил, что Познер, который является гражданином трёх стран — России, Франции и США, «не знает, за какую команду болеть». Исходя из этого, комментатор назвал коллегу «драконом о трёх головах».

В данном случае, я считаю, он меня похвалил: быть трёхголовым монстром, драконом не всякому дано. И в какой-то степени он прав. Вот играли в финале Олимпиады волейболисты из России и Франции, и мне действительно было тяжело. Мне хочется в таких случаях, чтобы и те и те выиграли. Да, мне бывает сложно болеть, я это вполне признаю, — согласился с Губерниевым Познер.

Ранее Владимир Познер ответил на критику депутатов Госдумы, которые возмутились словами телеведущего о том, что российские спортсмены выступили на Олимпиаде «как могли». Также Познер назвал справедливым лишение сборной России права использования флага и гимна на ОИ, что также вызвало острую реакцию в Сети.