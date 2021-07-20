Певцов похвалил полицию за ужесточение контроля за драчунами-мигрантами

Российский актёр Дмитрий Певцов на своей странице в социальной сети Instagram похвалил полицию за ужесточение контроля за мигрантами из Киргизии и Таджикистана, устроившими драку в Москве.

Я тогда просил что-то сделать, как-то ужесточить контроль на границах России. Не услышали. И теперь полиция Москвы ежедневно проводит рейд под названием «Мигрант». Всех мигрантов, проживающих на территории Москвы, ставят на учёт. Спасибо большое за то, что услышали. Так нам, гражданам Российской Федерации, <...> жить будет спокойнее, — подчеркнул артист.

Инцидент произошёл 12 июля у станции метро «Кузьминки». В драке принимали участие свыше 100 выходцев из Киргизии и Таджикистана. Во время потасовки её участники выбегали на проезжую часть, создавая серьёзные помехи движению автомобилей. В результате столкновения серьёзно пострадали два человека, им потребовалась медицинская помощь.

Полиция задержала участников драки. В МВД заявили, что их выдворят за пределы России с наложением административного штрафа, а некоторым запретят въезд в РФ в дальнейшем.

Произошедшее прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он заявил, что в России сейчас не фиксируется особых межнациональных проблем, за исключением бытовых конфликтов.