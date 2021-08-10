«Нет чёткого результата»: Познер объяснил, почему Аверину лишили золота

Телеведущий Владимир Познер объяснил причины поражения Дины Авериной на Олимпиаде в Токио. Почему судьи лишили российскую спортсменку золота Игр и отдали победу уронившей ленту израильской спортсменке Линой Ашрам, Познер рассказал в беседе с NEWS.ru.

Художественная гимнастика — это сложный вид спорта, как и спортивная гимнастика, синхронное плавание, фигурное катание. Все виды спорта, где нет чёткого, конкретного результата в виде секунд, минут, сантиметров, метров, где победители определяются по мнению судьи, причём не одного, а целого ряда судей, — оцениваются субъективно. И я понимаю, что между судьями при принятии решения могут быть разногласия, — отметил Познер.

Он подчеркнул: чтобы делать выводы о том, специально или нарочно судьи отдали победу не россиянке Дине Авериной, а допустившей ошибку израильтянке Линой Ашрам, надо быть профессионалом в этом виде спорта. Себя Познер назвал «просто зрителем».

Я с удовольствием смотрю художественную гимнастику, и мне может показаться, что кто-то лучше, кто-то хуже, но я в этом смысле не эксперт, — признался телеведущий.

Ранее Ирина Винер-Усманова, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России, назвала «вопиющей несправедливостью» и «позором» судейство на соревнованиях в личном многоборье. Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева заявила, что судьи «тупо и бесцеремонно» лишили Дину Аверину золотой медали. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова охарактеризовала судейство на ОИ в Токио как «русофобскую войну против спорта».

Сама Дина Аверина, получившая серебро Олимпиады в Токио, назвала решение судей несправедливым.