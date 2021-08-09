«С подачи американцев»: японцы высказались об «отнятой» у Авериной медали

Читатели Yahoo News Japan посчитали несправедливое судейство главной проблемой Олимпиады в Токио. По их мнению, российских гимнасток с самого начала «засуживали».

Явно ощущалось нежелание судей отдавать заслуженную победу Дине Авериной. Я сильно разочарована! — написала yuk.

Читатели сошлись во мнении, что олимпийское движение подчиняется политике, а сами Игры «держит за горло Америка» через свои гигантские медиакорпорации, которые спонсируют соревнования.

Как она захочет, так и будет. А Америка хочет Россию задавить и не дать ей побеждать! Вот здесь-то и пригодилась израильская спортсменка — представительница страны из первой шеренги союзников США, — возмутился monchan.

7 августа в Олимпийском комитете России (ОКР) пообещали обратиться в Международную федерацию гимнастики, чтобы добиться пересмотра распределения призовых мест в личном многоборье. Россиянка Дина Аверина сделала четыре упражнения без потерь, но проиграла 0,15 балла в борьбе за золото израильтянке Линой Ашрам, которая уронила ленту.