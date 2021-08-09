«Золота не приносила»: Кабаева отказала Утяшевой в оценке итогов ОИ-2020

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева прокомментировала пост Ляйсан Утяшевой, в котором та заявила, что израильская гимнастка «вырвала у российской спортсменки победу» на Олимпиаде в Токио. Об этом пишут «Известия».

Ляйсан Утяшева никогда в своей спортивной карьере не приносила своей стране золотых медалей в личном многоборье. Ни на уровне европейского первенства, ни на чемпионате мира, ни тем более на Олимпийских играх. Поэтому комментировать позорное и несправедливое судейство в отношении нашей спортсменки на Олимпийских играх в Токио и лишение её золотой медали Утяшева не имеет никакого права, — заявила Кабаева.

Спортсменка также отметила, что в этой ситуации дело не в патриотизме, а в профессионализме. Кабаева выступила с критикой в адрес коллегии судей, которые, по словам олимпийской чемпионки, «тупо и бесцеремонно лишили Аверину золотой медали».

Она добавила, что израильская гимнастка к скандалу не имеет никакого отношения, к ней все относятся с уважением.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков пообещал обратиться в Международную федерацию гимнастики, чтобы добиться пересмотра распределения призовых мест в личном многоборье.