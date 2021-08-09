«Надо признать поражение Авериной»: Роднина о выступлении гимнасток на ОИ

Читайте нас в Google Новости

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала результаты российской сборной в художественной гимнастике. Её слова приводит «Чемпионат».

В индивидуальном многоборье Дина Аверина стала второй, её сестра Арина — четвёртой. В командном многоборье сборная России заняла второе место.

По мнению Родниной, судейство обсуждать не нужно. После Игр будет проведён необходимый разбор в нашей и в международной федерации.

После драки кулаками не машут. Надо признать поражение Авериной и сделать выводы. Наши девочки — замечательные! Самое главное, молодые и перспективные. Против лидеров всегда борются и, как правило, делают это объединяясь, — сказала Роднина.

На Олимпиаде в Токио команда России завоевала 71 медаль: 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые. Торжественная церемония закрытия Игр состоится 8 августа.

Ранее сообщалось, что российская гимнастка Анастасия Близнюк высказалась о выступлении в групповых упражнениях на олимпийском турнире в Токио.