Тренер израильской гимнастки Ашрам высказалась о жалобах России

Айелет Зуссман, тренер израильтянки Линой Ашрам, которая завоевала золотую медаль Олимпиады-2020 в Токио в индивидуальном многоборье по художественной гимнастике, отреагировала на жалобы представителей России относительно несправедливых оценок арбитров. В интервью The Jerulasem Post специалист заявила, что это были лучшие соревнования ученицы.

Жалобы России на судейство? Дайте мне насладиться тем, что Линой заняла первое место и у меня теперь есть олимпийская чемпионка. Россиянки — одни из главных наших соперниц в мире, но что касается Линой, это были её лучшие соревнования в карьере, — сказала Зуссман.

Тренер всегда была уверена том, что её ученица способна завоевать награду.

Вопросы относительно судейства появились после первого же упражнения с обручами в финале индивидуального многоборья. Российская бригада обратилась к арбитрам с протестом по поводу оценок, выставленных Арине Авериной, однако изменений не последовало. Но пиком возмущения стало заключительное упражнения израильтянки, где она уронила ленту, допустив серьёзную ошибку. Тем не менее судьи поставили 22-летней спортсменке наивысший балл. По итогам четырёх видов она получила 107,800 балла. Россиянка Дина Аверина выиграла серебряную медаль с результатом 107,650 балла.

Ранее израильское издание Haaretz выпустило статью под названием «Россия в гневе: её олимпийскую гегемонию в художественной гимнастике прервал Израиль». В публикации объяснили острую реакцию россиян на победу Ашрам.