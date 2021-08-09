В Израиле прокомментировали реакцию россиян на поражение Авериной

Читайте нас в Google Новости

Израильское издание Haaretz выпустило статью под названием «Россия в гневе: её олимпийскую гегемонию в художественной гимнастике прервал Израиль». В публикации объяснили острую реакцию россиян на победу Линой Ашрам.

Россия, похоже, никак не может смириться с поражением, положившим конец её господству в художественной гимнастике, — говорится в статье.

В материале приведены цитаты Дины Авериной, занявшей второе место, о несправедливом судействе, а также эмоциональная оценка произошедшего депутата Виталия Милонова.

Второе место заняла российская гимнастка Дина Аверина, набравшая 107,650 балла. Линой выиграла золото (107,800), однако при этом во время упражнений с лентой спортсменка допустила потерю предмета. Бронзу завоевала белоруска Алина Горносько (102,700), а россиянка Арина Аверина стала четвёртой (102,100).

Российские тренеры подали протест на баллы Дины Авериной после упражнения с лентой, требуя пересмотра баллов. Судьи его отклонили.

Ранее сообщалось, что израильская гимнастка Линой Ашрам, которая обыграла россиянок в индивидуальном многоборье, отреагировала на жалобы России на судейство.