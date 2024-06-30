«Нигде, кроме России, жить не смогу»: где сейчас Елена Яковлева

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Елена Яковлева

Недавно стало известно, что народная артистка РФ Елена Яковлева примет участие в съемках фильма «Чебурашка-2». Что известно о творческих планах актрисы, ее личной жизни и позиции по СВО?

Где сейчас Елена Яковлева

Сейчас на стадии производства находятся восемь лент с участием актрисы. Речь идет о сериалах «Черновик», «Склифосовский-12», «Мастодонт-2», «Дама с собачкой», фильмах «Финист. Первый богатырь» и «Последний богатырь. Наследие».

«На роль соглашаешься, если она в принципе тебе интересна, если что-то екает внутри, а выделить какие-то отдельно — сложно. Съемки — процесс непредсказуемый. <...> Конечно, съемки в фэнтези — или, выражаясь иначе, в современных сказках — в определенный момент дали совершенно новый опыт: все эти хромакеи, комбинезоны с датчиками и прочие „фишки“. Но пройдя несколько таких картин, уже свободнее себя в этом ощущаешь», — рассказывала Яковлева в интервью «Газете.Ru».

В 2026 году на экраны выйдет картина «Чебурашка-2». В ней Яковлева вновь сыграет одну из главных ролей, а именно, хозяйку кондитерской фабрики Римму. Правда, после выхода первой части ленты актриса сетовала, что воплощенный ею на экране образ получился недостаточно злым.

«Мечта сыграть злодейку так и осталась мечтой. Римма вышла недостаточно злая. Получив предложение играть в этом фильме, я безумно обрадовалась, а когда поняла, что моя героиня далека от Шапокляк, поначалу немножко расстроилась», — отметила Яковлева в беседе с «7 дней».

По словам артистки, она думала, что фильм про Чебурашку получится более сказочным. Однако на деле, как отмечала Яковлева, оказалось, что единственным вымышленным героем в ленте стал именно герой советских мультфильмов.

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Актеры Константин Лавроненко, исполнивший роль Кощея, и Елена Яковлева, исполнившая роль Бабы-яги в фильме «Последний богатырь»

Как Елена Яковлева относится к СВО

В 2013 году актриса признавалась в любви к РФ. Она отмечала, что не смогла бы жить где-то еще, а выбирая между отдыхом за границей и рубежом, отдала бы предпочтение российским регионам.

«Думаю, что нигде, кроме России, жить не смогу, если меня спросят, куда ты, Лена, хочешь съездить, в Австралию или на Камчатку, то выберу Камчатку. Там такая мощь, такая дикая природа. И все без людей, и до безобразия много медведей. Душа там лечится», — говорила Яковлева.

В январе 2023 года актрису внесли в санкционный список Украины лиц, «которые публично призывают к агрессивной войне, оправдывают и признают законной вооруженную агрессию РФ против Украины, временную оккупацию территории Украины». Сама Яковлева призывала открыть коридоры — во время СВО погиб ее отец.

В феврале 2024 года в беседе с «Караваном историй» актриса рассказала, что стала сиротой. Яковлева призналась, что лишилась обоих родителей.

«Мамы нет два года, папы — год. И только совсем недавно пришло ощущение, что я сирота. То есть сначала этого не понимаешь», — призналась актриса, добавив, что сошла бы с ума, если бы у нее не было любимого дела.

В январе 2023 года артистка подчеркнула, что является абсолютным патриотом и у нее «даже капли сомнения не возникает в том, что Россия права» в нынешнем конфликте.

Что известно о личной жизни Елены Яковлевой

Актриса счастлива в браке с коллегой Валерием Шальных. Однажды в период кризиса в отношениях в квартире появился больной спаниель, и уход за питомцем помог супругам примириться. Яковлева любит животных, особенно собак. У артистки четыре питомца с необычными кличками: псов зовут Рваное Пузо, Ярус, Алекс и Юстас.

«За столько лет совместной жизни мы срослись с супругом: знаем, что другой скажет в следующую минуту, что сделает. Мы, безусловно, добрые товарищи. Люблю, когда муж делает сюрпризы — моет посуду или пылесосит», — рассказывала актриса в одном из интервью.

У пары есть взрослый сын Денис, который занимается бодибилдингом. Общественность долгое время обсуждала многочисленные татуировки молодого человека, особенно на лице. В октябре прошлого года стало известно, что мужчина набил еще две татуировки с изображениями серийных убийц Теда Банди, на счету которого более 36 жертв, и Джеффри Дамера, совершившего 17 жестоких преступлений.

«Меня эта тема всегда интересовала. Не в том плане, что я от них фанатею или испытываю к ним теплые чувства. Просто какие-то факты из биографий интересны», — объяснял Шальных.

Молодой человек учился на режиссерском факультете Гуманитарного института телевидения и радиовещания, но на третьем курсе отчислился. Сейчас он работает барбером. Сердце сына Яковлевой свободно.

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