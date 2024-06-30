«На предательство ради любви не пойду»: куда пропал Анатолий Кот

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анатолий Кот

Анатолий Кот известен зрителям благодаря своим отрицательным персонажам. Как актер отзывается о своем амплуа, что известно о его личной жизни?

Где сейчас Анатолий Кот

В мае 2024 года актер рассказал, что исполнение роли антагониста в фильмах можно сравнить с подбором медвежатником ключа к сейфу. В разговоре с РИА Новости Кот рассказал, что особое удовольствие ему доставляет совместный с режиссером психологический разбор персонажа.

«Это моя профессия — оправдывать их. Для меня дорогого стоит именно этот момент в работе — совместный с режиссером психологический разбор персонажа: почему он так поступил, а не иначе, к чему это приводит. Знаете, это как для медвежатника подобрать ключик к сейфу. Кайф!» — ответил Кот на вопрос журналистов об отношении к своим отрицательным персонажам.

Как уточнил актер, решение, соглашаться на роль или нет, он принимает сразу после проб. Кроме того, для Кота важно наличие грамотной команды, а также качество самого материала.

«Нет только черного и белого, в жизни смешение красок. Я не хочу сказать, что в душе я убийца и фашист. Главное — найти оправдание для своего персонажа, почему он совершает тот или иной поступок. На все есть мотивы, даже, как ему кажется, они благородны. Например, герой так поступает ради любви, это чувство мне известно. Просто я, Анатолий Кот, на предательство ради любви не пойду. Либо он хочет денег, просто намного больше, чем я. Но я не убью из-за этого друга», — отмечал актер ранее.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС Актеры Александра Мареева и Анатолий Кот во время сбора труппы театра «Прогресс сцена Армена Джигарханяна»

Сейчас в производстве находится семь кинолент с участием кота. Речь идет о лентах «Тетка», «Спойлер», «Потерянная жизнь», «Последняя клятва Гиппократа», «Молодежка. Студенты», «Мама из прошлого», «Загляни ему в голову-2». В 2024 году состоялась премьера картины сериала «Истребители. Битва за Крым», в которых Кот сыграл отрицательного персонажа — особиста конструкторского бюро Лавочкина Владлена Сорокина.

«Я впервые работал с Анатолием Котом, и уже при знакомстве он произвел на меня хорошее впечатление: профессиональный актер, глубокий. И хотя у него настолько отрицательная роль, что даже не за что было зацепиться, чтобы хоть как-то оправдать его персонажа, сам Анатолий обаятельный, приятный человек», — рассказывал режиссер ленты Антон Сиверс.

Всего в фильмографии Кота на данный момент насчитывается более 140 работ. Кроме того, он играет в театре.

В январе 2023 года стало известно, что Кот заменил уволенного из МХТ имени Чехова Дмитрия Назарова в постановке «Мастер и Маргарита». На сцене он перевоплотился в Воланда. Кроме того, он задействован в спектаклях «Соседи, или Хочу на Сейшелы», «9-й ряд. 10-е, 11-е место» и «Биография».

Что известно о личной жизни Анатолия Кота

Кот состоял в фиктивном браке с актрисой и телеведущей Юлией Высоцкой, с которой учился на одном курсе. Актер рассказывал, что будущую артистку пригласили играть в театре Янки Купалы, для чего ей потребовалось белорусское гражданство. Фиктивный брак был заключен, чтобы Высоцкая могла получить заветный документ в кратчайшие сроки.

«У нас не было чувств: есть женщины, которых мы любим, а есть женщины-друзья. Не помню, сколько лет длился наш так называемый брак и из-за чего он распался», — рассказывал Кот.

Второй женой актера была товаровед Елена, которая подарила артисту дочь Алису. Впоследствии наследница выбрала карьеру актрисы.

Фото: Софья Сандурская/ТАСС Актер Анатолий Кот с семьей на премьере фильма «Баба-яга спасает мир»

Брак с Еленой распался, поскольку Кот уехал в Москву на съемки сериала «Маргоша», во время которых он влюбился в Янину Колесниченко. Вскоре пара поженилась, а в 2011 году у них родилась дочь Арина.

«Много слышал от коллег, что сложно, когда в семье два актера. Да, это так. Но тут и плюсы, два человека говорят на одном языке, полностью понимают друг друга. Мы любим друг друга, и это главное. Единственная проблема — наши графики, из-за них мало отдыхаем вместе», — откровенничал Кот.

В 2013 году на фоне напряженной работы у Кота случился инфаркт. По его словам, в тот момент он играл пожилого человека и проникся чувствами своего персонажа.

«Я играл, что у меня сердце схватывает. Я играл более пожилого человека, но тем не менее это же сердце. Отыгрывал. И у меня в 40 лет случился инфаркт. Врачи сказали, что это, скорее всего, был спазм сосуда резкий», — рассказывал Кот, отмечая, что стал внимательнее относиться к своему здоровью после этого случая.

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