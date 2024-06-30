Последние новости шоубиза 30 июня: шутка про Галкина, тайна замка Пугачевой

Фото: Сергей Виноградов/ТАСС

Алла Пугачева и Максим Галкин

Юмористка Марина Федункив высмеяла комика Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), замок певицы Аллы Пугачевой в Грязи можно купить в ипотеку, друг телеведущего Отара Кушанашвили рассказал о здоровье шоумена. Какие последние новости шоу-бизнеса 30 июня?

Как Федункив высмеяла Галкина

Юмористка и звезда сериала «Реальные пацана» Марина Федункив пошутила про шоумена Максима Галкина, высмеяв его поведение в браке с народной артисткой СССР Аллой Пугачевой. Это произошло во время шоу «Натальная карта».

Так, ведущая программы высказала предположения о том, как Федункив могла вести себя в прошлых жизнях.

«Могла быть женщиной, которая вышла по расчету без любви, играла на публику… Могли быть конфликты, которые прикрывались на людях мнимой гармонией», — заявила ведущая.

В ответ актриса не без доли юмора отметила, что подобное описание подходит поведению Галкина в браке в Пугачевой.

«Ты прям сейчас какого-то Галкина описала», — сказала юмористка.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Марина Федункив

Как можно купить замок Пугачевой

Журналисты выяснили, можно ли купить замок Пугачевой и Галкина и подмосковной деревне Грязь в ипотеку. Соответствующее расследование провел aif.ru.

Ранее цену замка озвучивали в Сети, и она варьировалась от 500 млн до 1 млрд рублей. При этом в деревне Грязь дом сейчас можно купить и за 10 млн рублей. По словам вице-президента Российской гильдии риелторов Константина Апрелева, цены даже в рамках одного поселка на одинаковые по проекту дома могут отличаться в два раза.

Адвокат Александр Кабанов рассказал, что замок Пугачевой можно купить в ипотеку. Важно правильно оформить сделку, поскольку Галкин в РФ признан иноагентом.

«С правовой точки зрения не очень опасно покупать активы у иностранных агентов, коим является Галкин. Можно, если оформить это правильно. Такое деяние не будет считаться их финансированием. В соответствии со статусом, у иноагентов есть определенные ограничения, но продажа недвижимости к ним не относится», — заявил эксперт в беседе с изданием.

Эксперты выяснили, что замка Пугачевой нет на кадастровых картах, поэтому для просмотра открыта одна лишь стоимость участка — 11 млн рублей. И если кто-то решится на эту сделку, то переплатит за 30 лет ипотеки в пять раз. То есть только за участок, цена которого 11 млн рублей, в ипотеку придется заплатить за весь период почти 50 млн рублей, уточняет aif.ru.

При этом есть риски, что замок после покупки придется снести. Это возможно, если он не согласован с управлением архитектуры, добавляет издание.

Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь Фото: Стрингер/NEWS.ru Замок Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь

Что со здоровьем Кушанашвили

Музыкальный критик Владимир Полупанов сообщил на странице в социальной сети «ВКонтакте», что телеведущему Отару Кушанашвили провели две операции и перевели из реанимации в отдельную палату. По его словам, артисту предстоит еще одна операция.

«Друзья, спешу поделиться радостной новостью — мой закадычник Отар Кушанашвили переведен сегодня из реанимации в отдельную палату. Еще пять дней он проведет в красногорской больнице, где ему сделали две операции», — написал он.

Полупанов отметил, что следующее хирургическое вмешательство пройдет в другой больнице. По словам музыкального критика, врачи рассказали ему, что шоумен мог скончаться, если бы не был вовремя госпитализирован. Он выразил надежду, что худшее с Кушанашвили уже позади. В завершение Полупанов выразил благодарность артистам, которые помогли телеведущему в тяжелую минуту. В их числе оказались Николай Басков, Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили и Табриз Шахиди.

20 июня Полупанов сообщил, что у Кушанашвили обнаружили рак после обращения к врачу с жалобами на боли внизу живота. Телеведущему провели операцию, после которой, как сообщалось, он не мог говорить и общался взглядом.

Накануне Полупанов на своей странице опубликовал заявление шоумена по поводу лечения.

«Я проживаю самый уникальный опыт постижения человеком своей сути. <...> Если даже вам нужна для этого громкого заявления фактология, то вот вам фактология, которая не по силам, заверяю вас, ни одному человеку: <...> две клинические смерти, неожиданно успешная борьба с раком, четыре недели тяжелейшей реанимации, которые я прохожу до сих пор», — привел Полупанов слова Кушанашвили.

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press Отар Кушанашвили

Почему дочь Хилькевич сменила имя

Актриса Анна Хилькевич, известная по сериалам «Универ» и «Барвиха», сообщила в соцсетях, что ее младшая дочь Мария официально сменила имя. Как отметила артистка, теперь девочку зовут Анна-Мария.

«Нам дали распоряжение на получение свидетельства с новым именем для Машеньки. Едем отмечать. Все, разрешили Машеньку называть Анна-Мария! Анна-Мария Артуровна Мартиросян. Ну ей нравится, красиво. Идет ей!» — рассказала Хилькевич.

Артистка пояснила, что ее дочери не нравилось, как к ней обращаются близкие, и часто сама называла себя Аней. По словам Хилькевич, впервые мысль сменить имя ребенку появилась еще четыре года назад.

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