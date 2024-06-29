Филипп Киркоров: последние новости 29 июня, посылание журналиста, Дубай

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров грубо ответил журналисту в ответ на вопрос о пластических операциях. Какие еще последние новости о певце известны сегодня, где сейчас находятся его дети?

Как Киркоров нагрубил журналистам

Филипп Киркоров рассказал корреспондентам, что чувствует себя на 33 года. Поп-король также заявил, что «ничего в себе не менял».

«Я ничего не менял, я просто хочу, чтобы моя внешность соответствовала моему внутреннему состоянию. А внутри я чувствую себя на 33», — сообщил Киркоров.

При этом на вопрос журналиста о пластических операциях он отвечать не стал. В ответ певец нахамил. Соответствующее видео показал Telegram-канал «НеМалахов».

«Да идите вы в попу со своими операциями», — сказал музыкант и удалился.

Как ведет себя дочь Киркорова в дубайской школе

Дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория опубликовала в соцсетях видео из своей дубайской школы. На нем наследница артиста крутилась на поручнях в столовой. Рядом при этом стояла женщина, которая строго произнесла имя девочки в попытке угомонить ее.

«Сегодня мы будем делать три завитушки перед этой красивой женщиной», — сказала дочь Киркорова.

После своей проделки девочка и ее «оператор» весело смеются. На фоне при этом слышен звук падающих вилок.

Напомним, что дочь Киркорова, а также его сын Мартин учатся в школе в ОАЭ.

Фото: Софья Сандурская/ТАСС Филипп Киркоров с дочерью Аллой-Викторией

Почему Киркоров сравнил своего сына с Егором Кридом

На дне рождения рэпера Егора Булаткина (Крида) Филипп Киркоров рассказал, что его дочь Алла-Виктория может устроить истерику из-за непонравившегося платья, а сын Мартин — появиться на мероприятии в толстовке, желая избежать внимания.

Также исполнитель сравнил своего наследника с Кридом.

«Они одного знака с Егором — Раки. Ох, непростые, но талантливые!» — сказал он.

Как Киркоров мог нарушить закон

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил, что ему поступили жалобы на якобы незаконную пристройку мансарды, которую сделал Филипп Киркоров в своей московской квартире.

По словам общественника, апартаменты поп-короля располагаются над жильем уехавшей из России народной артистки СССР Аллы Пугачевой. Бородин отметил, что из-за надстройки Киркорова у других жильцов дома «трещат потолки и лопаются стены».

«Киркоров сделал себе мансарду, летний сад, эти работы, по словам местных жителей, незаконны. Киркорову плевать на законы Российской Федерации. И мы понимаем, какое у него отношение к нашему обществу, к нашим гражданам... Ниже этажом Алла Пугачева проживает. У людей от этого всего трещат потолки и лопаются стены», — написал он в Telegram-канале.

Что нового известно о суде Киркорова и Успенской

Московский городской суд зарегистрировал иск певицы Любови Успенской к Филиппу Киркорову о защите чести и достоинства. Причиной ее обращения стали заявления музыканта в одном из интервью.

«В Таганский районный суд города Москвы поступил иск Любови Успенской к Филиппу Киркорову о защите чести, достоинства и деловой репутации и компенсации морального вреда», — говорится в заявлении.

Иск принят к производству, но дата заседания пока не определена.

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