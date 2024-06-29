Максим Галкин: последние новости 29 июня, ипотека, проблемы у племянницы

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Максим Галкин

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) может бояться вернуться в Россию. Какие еще последние новости о комике известны сегодня, что мешает его племяннице построить карьеру певицы?

Почему племянница Галкина не сможет построить карьеру певицы

Продюсер Сергей Дворцов предположил, что племянница Максима Галкина Алина не сможет раскрутиться в шоу-бизнесе, так как никто не захочет работать с начинающей певицей до тех пор, пока она носит фамилию родственника.

«Пока она носит фамилию комика, который несет русофобскую чушь, у нее ничего в шоу-бизнесе не получится. Алина сейчас будет полностью заклевана со всех сторон, потому что ее дядя признан иноагентом», — высказался он «Абзацу».

По мнению Дворцова, Алине Галкиной трудно будет найти продюсеров и тех, кто станет организовывать ей выступления, поскольку «за ней тянется шлейф токсичного артиста».

«С ней никто не захочет работать, потому что за ней тянется шлейф токсичного артиста. Марать руки о грязь никто не станет», — отметил продюсер.

Что нового известно о продаже замка Галкина

В Сети появилась информация о том, что замок Максима Галкина и его жены Аллы Пугачевой в деревне Грязь, можно приобрести всего за 11 млн рублей. Ранее цену недвижимости озвучивали в Сети от 500 млн до 1 млрд рублей.

Адвокат Александр Кабанов рассказал, что замок можно купить в ипотеку. Однако важно правильно оформить сделку, так как юморист признан иноагентом.

«С правовой точки зрения не очень опасно покупать активы у иностранных агентов, коим является Галкин. Можно, если оформить это правильно. Такое деяние не будет считаться их финансированием. В соответствии со статусом у иноагентов есть определенные ограничения, но продажа недвижимости к ним не относится», — объяснил специалист aif.ru.

При этом особняка Галкина и Пугачевой нет на кадастровых картах. И поэтому для просмотра открыта лишь стоимость участка — 11 млн рублей. В случае если кто-то решиться на эту сделку, то переплатит за 30 ипотеки в пять раз, уточняет aif.ru. Таким образом, за участок, цена которого 11 млн рублей, в ипотеку за весь период нужно будет заплатить почти 50 млн рублей.

Также журналисты напомнили, что есть риски того, что замок после покупки придется снести. Это возможно, если он не согласован с управлением архитектуры.

Фото: NEWS.ru

Почему Галкин боится вернуться в Россию

Авторы программы «ЧП. Расследование» считают, что Максим Галкин не спешит возвращаться в Россию, где мог решить бы финансовые проблемы, поскольку боится.

Дело в том, что артист много наговорил о стране и российской армии и при возвращении на родину может столкнуться с последствиями своих заявлений.

«За все лживые заявления о стране и армии придется ответить. Если будет доказано, что Галкин распространяет фейки, он в соответствии с новым законом рискует расстаться и со свободой, и со своей недвижимостью»,— отметили в передаче.

Где в ближайшее время выступит Галкин

Максим Галкин продолжает концертный тур.

Ближайшие выступления комика пройдут в Лиепае (7 августа), Резекне (8 августа), Юрмале (9 августа), Рое (11 августа), Даугавпилсе (14 августа), Цесисе (15 и 16 августа), Вене (6 октября), Амстердаме (8 октября), Майами (19 октября), Шарлотте (20 октября), Атланте (22 октября), Тампе (23 октября), Вашингтоне (24 октября), Нью-Йорке (26 октября), Балтиморе (29 октября), Филадельфии (31 октября), Бостоне (2 ноября), Чикаго (3 ноября), Хьюстоне (5 ноября), Далласе (7 ноября), Денвере (9 ноября), Сиэтле (10 ноября), Сан-Франциско (13 ноября), Сан-Диего (15 ноября), Лос-Анджелесе (16 ноября), Эдмонтоне (19 ноября), Ванкувере (21 ноября), Торонто (23 ноября) и Монреале (24 ноября).

Помимо этого, у Галкина уже запланированы концерты на 2025 год: 4 марта он выступит в Лондоне, 6 марта — в Варшаве, 9 марта — в Цюрихе, 10 марта — в Женеве.

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