SHAMAN: последние новости 29 июня, концерты на улице, отсутствие друзей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

SHAMAN

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) станет хедлайнером Дня города в Магнитогорске. Какие еще последние новости об артисте известны сегодня, почему у него нет друзей?

Почему SHAMAN дает концерты на улице

SHAMAN объяснил, почему не боится выступать с импровизированными концертами прямо на улице. Он отметил, что «находится у себя дома».

«Человеку, который пишет и исполняет такие песни, как „Встанем“ или „Я русский“, в принципе чувство страха неведомо. Особенно в такое непростое время, как сейчас. Чего бояться? Я у себя дома нахожусь, я в России», — прокомментировал музыкант KP.RU.

Почему у SHAMAN нет друзей

SHAMAN рассказал, что сейчас у него нет настоящих друзей, поскольку он постоянно в разъездах и занят своим делом и собой.

«У меня сейчас нет настоящих друзей. Настоящая дружба для меня — это понятие круглосуточное. Это когда ты можешь позвонить в три часа ночи и сказать: „Мне плохо“. И знать, что тебя не пошлют куда подальше. И тебе также могут позвонить в любое время и попросить помощи. Это очень большая ответственность. А я постоянно в разъездах. Я всегда был занят своим делом и собой. Может, просто не пришло еще время», — пояснил исполнитель.

При этом SHAMAN отметил, что может назвать своим другом жену — медиаменеджера Елену Мартынову.

«Лена — не только моя любимая женщина, но и друг. Она меня всегда поддерживает. Но обычно я не жалуюсь ей на свои проблемы. Я привык справляться с ними самостоятельно. У нее своих „головняков“ хватает. Я всегда готов ее выслушать и поддержать. Все-таки женщины — эмоциональные создания, им нужно, чтобы их выслушали. Но своими проблемами грузить ее не хочу», — поделился он.

Также у артиста сложились теплые отношения с некоторыми коллегами.

«У меня сложились прекрасные, теплые отношения с Григорием Лепсом, Олегом Газмановым, Стасом Михайловым, Ларисой Долиной, Николаем Расторгуевым, с музыкальными продюсерами — Игорем Матвиенко и Максимом Фадеевым. Мы постоянно делимся друг с другом идеями, мыслями, ходим друг к другу в гости. Они воспринимают меня не как артиста, который может только петь и все, а как человека, который сам сделал свой собственный продукт. Поэтому общаемся очень по-свойски», — добавил SHAMAN.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru SHAMAN

Где в ближайшее время выступит SHAMAN

С 28 по 30 июня в Магнитогорске отметят День города. Сегодня, 29 июня, на мероприятии выступит SHAMAN.

«Празднование продолжится 29 июня концертом „Магнитогорск 95 — Живая легенда России“. Первыми на сцену парка выйдут военные оркестры — в 17:00, а в 20:00 горожан поздравят официальные лица. Главным хедлайнером вечера станет певец SHAMAN, его выступление начнется в 21:00 и продлится один час», — сообщили URA.RU в управлении культуры города.

Также SHAMAN продолжает концертный тур. Его ближайшие выступления состоятся в Калининграде (1, 2 июля), Сочи (22 июля), Геленджике (24 июля), Анапе (25 июля), Перми (23 сентября), Нижнем Тагиле (24 сентября), Екатеринбурге (25 сентября), Кургане (27 сентября), Тюмени (29 сентября), Челябинске (2 октября), Магнитогорске (3 октября), Нижнем Новгороде (7 октября), Твери (19 октября), Дзержинске (23 октября), Владимире (25 октября), Костроме (27 октября), Иваново (28 октября), Смоленске (5 ноября), Брянске (6 ноября), Липецке (12 ноября), Воронеже (16 ноября), Сергиевом Посаде (27 ноября) и Реутове (28 ноября).

Помимо этого, у SHAMAN уже запланирован концерт на 2025 год — 9 марта он выступит в Москве.

Читайте также:

Израиль, отказ от званий, боль из-за СВО: куда пропал актер Ефим Шифрин

Слухи об эмиграции, отказ от Москвы, театр: где сейчас Анна Ковальчук

Слова об СВО, уход из власти, позорные санкции: где сейчас Алина Кабаева