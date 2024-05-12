SHAMAN: последние новости 12 мая, концерт на улице в Рязани, новый дуэт

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

SHAMAN (Ярослав Дронов)

Певец Ярослав Дронов (SHAMAN) спел на улице в Рязани. Какие еще последние новости об исполнителе известны сегодня, кому он предложил записать дуэт?

Зачем SHAMAN спел на улице

SHAMAN исполнил свой хит «Я русский» на Почтовой улице в Рязани. Соответствующее видео появилось в Сети.

«Сегодня в рамках открытия юбилейного сезона нас неожиданно посетил SHAMAN и спел один из своих главных хитов», — уточняется в публикации.

Сам артист тоже выложил ролик. Он отметил, что создал «уличную версию песни».

«Родные, готовлюсь к своему завтрашнему сольному концерту в Рязани, гуляю по городу, общаюсь с народом. Познакомился с местными талантами — уличными музыкантами. Вместе с ребятами дали жару прямо у памятника легендарному русскому богатырю Евпатию Коловрату — cоздали новую, уличную версию песни „Я русский“», — написал SHAMAN в своем Telegram-канале.

Сегодня, 12 мая, музыкант даст сольный концерт в Рязани. Он выступит в ДС «Олимпийский».

Где еще SHAMAN выступит в ближайшее время

SHAMAN продолжает концертный тур по России.

В ближайшее время певец выступит в Люберцах (13 мая), Чехове (15 мая), Зеленограде (17 мая), Королеве (21 мая), Кондопоге (24 мая), Мурманске (26 мая), Архангельске (28 мая), Саранске (5 июня), Пензе (6, 7 июня), Самаре (9 июня), Тольятти (10 июня), Туле (16 июня), Химках (19 июня), Мытищах (20 июня), Красногорске (25 июня), Подольске (26 июня), Калининграде (1 июля) и Анапе (25 июля).

Кроме того, у SHAMAN уже запланировано мероприятие на 2025 год — 9 марта он даст концерт в Москве.

С кем SHAMAN захотел записать дуэт

В программе Андрея Малахова «Песни от всей души» на канале «Россия 1» принял участие 11-летний Егор Бахарев из Алтайского края. Он исполнил композицию под гитару «От героев былых времен» из фильма «Офицеры».

Мальчик также рассказал, что хочет стать кадетом, а потом десантником. Его отец погиб в зоне спецоперации.

SHAMAN, тоже принимавший участие в передаче, растрогался историей Бахарева и предложил ему записать совместную песню дуэтом.

«Меня очень тронула история Егора. 11 лет. Кто-то скажет — мальчик. Мужчина!» — заявил артист.

Сам SHAMAN в ходе программы перепел русскую народную композицию «Черный ворон».

«Родные, специально ко Дню Победы представляю вам свою версию русской народной песни „Черный ворон“. Сегодня эта пронзительная композиция звучит особенно актуально. Мы с вами точно знаем, что добро побеждает всегда», — подчеркнул он.

Как SHAMAN навестил участников СВО

8 мая SHAMAN вместе с коллективом радиостанции «Калина Красная» навестил бойцов спецоперации, которые проходят реабилитацию в московском клиническом госпитале.

Музыкант объяснил свой визит желанием поддержать солдат и поздравить их с наступающим Днем Победы. SHAMAN также заявил, что уверен в победе России в СВО.

«Завтра мы будем отмечать День Победы. И я точно уверен в том, что очень скоро мы будем праздновать еще одну — нашу общую победу», — сказал он.

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