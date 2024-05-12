Максим Галкин: последние новости 12 мая, поддержка ЦАХАЛ, ответ Гордону

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Максим Галкин

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) ответил Дмитрию Гордону (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) на слова об Алле Пугачевой. Какие еще последние новости о комике известны сегодня, кто и почему обвинил его в поддержке ЦАХАЛ?

Как Галкин ответил Гордону на слова о Пугачевой

Украинский журналист Дмитрий Гордон (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в соцсетях высказался о жене Максима Галкина народной артистке СССР Алле Пугачевой. Гордон заявил, что до недавнего времени хорошо относился к Примадонне, однако сейчас изменил мнение о ней.

На слова журналиста отреагировал Галкин. Он оставил комментарий к публикации Гордона, в котором сообщил, что заинтригован сказанным. Также юморист попросил раскрывать подробности мнения Гордона, потому что ему «это очень интересно».

Выяснилось, что журналист специально вырвал эти слова из контекста, для того чтобы привлечь внимание к своему интервью. Перед тем как высказать настоящее мнение об артистке, он пошутил, что причиной резкого изменения мнения о Примадонне стали ее «измены бывшему супругу Филиппу Киркорову». В конце Гордон с улыбкой добавил, что на самом деле «любит Пугачеву, и она об этом знает».

Кто обвинил Галкина в поддержке ЦАХАЛ

Юрист Екатерина Гордон перечислила российских звезд с израильскими паспортами, которые, по ее мнению, поддерживают ЦАХАЛ своим молчанием по поводу войны Израиля и Палестины.

В микроблоге она опубликовала ролик, на котором палестинцы достают из руин тела погибших детей, и предположила, что Максим Галкин, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и телеведущая Ксения Собчак не говорят об этом в соцсетях, поскольку боятся потерять израильские паспорта.

«Время детоубийц. Я презираю каждого израильтянина, это поддержавшего. Макс Галкин, Настя Цветаева, Noize MC (внесен Минюстом РФ в список иноагентов)? Макаревич? Где вы, гуманисты? „Би-2“? Это делаете конкретно вы с вашими израильскими паспортами, поддерживая ЦАХАЛ. Ксюшка Собчак, что там у тебя с мнением по этим детям? Или паспорт Израиля не способствует звукоизвлечению? Время дикое. Все черти видны», — прокомментировала Гордон.

Фото: idf.il

Какое новое фото опубликовал Галкин

Максим Галкин показал в соцсетях новую фотографию, на которой он вместе с сыном Гарри принимает водные процедуры. Отец и сын лежат в шезлонгах, частично погруженных в воду.

Комик также пожаловался на холодную воду. Он сопроводил подпись к снимку «замерзающим» эмодзи.

Где у Галкина запланированы концерты

Максим Галкин продолжает концертный тур.

В ближайшее время артист выступит в Лиепае (7 августа), Резекне (8 августа), Юрмале (9 августа), Рое (11 августа), Даугавпилсе (14 августа), Цесисе (15 и 16 августа), Майами (19 октября), Шарлотте (20 октября), Атланте (22 октября), Тампе (23 октября), Вашингтоне (24 октября), Нью-Йорке (26 октября), Балтиморе (29 октября), Филадельфии (31 октября), Бостоне (2 ноября), Чикаго (3 ноября), Хьюстоне (5 ноября), Далласе (7 ноября), Денвере (9 ноября), Сиэтле (10 ноября), Сан-Франциско (13 ноября), Сан-Диего (15 ноября), Лос-Анджелесе (16 ноября), Эдмонтоне (19 ноября), Ванкувере (21 ноября), Торонто (23 ноября) и Монреале (24 ноября).

Читайте также:

Филипп Киркоров: последние новости 11 мая, новая тату, съемки в фильме

Королевская семья Британии: последние новости, Карл III отомстил Гарри

Смерть дочери, насилие в семье, живопись: куда пропал актер Олег Стриженов