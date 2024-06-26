Бородин показал пентхаус Киркорова над квартирой Пугачевой в Москве Бородин назвал незаконной мансарду в квартире Киркорова в центре Москвы

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Виталий Бородин

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил в Telegram-канале, что ему поступили жалобы на якобы незаконную пристройку мансарды, которую сделал певец Филипп Киркоров в своей московской квартире. По словам общественника, апартаменты музыканта располагаются над жильем уехавшей из России Аллы Пугачевой. Бородин подчеркнул, что из-за надстройки Киркорова у других жильцов дома «трещат потолки и лопаются стены».

Киркоров сделал себе мансарду, летний сад, эти работы, по словам местных жителей, незаконны. Киркорову плевать на законы Российской Федерации. И мы понимаем, какое у него отношение к нашему обществу, к нашим гражданам... Ниже этажом Алла Пугачева проживает. У людей от этого всего трещат потолки и лопаются стены, — сообщил Бородин.

Ранее Бородин сообщил, что присутствовал на суде Киркорова с Любовью Успенской. По его словам, адвокат певца заявил, что тот накачал ягодицы в спортивном зале. Это, признался общественник, вызвало смех.

После судебного заседания Бородин также заявил, что Киркорова необходимо лишить звания народного артиста за пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). По его словам, соответствующую петицию подписали 103 тысячи граждан.