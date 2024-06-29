Дочь Киркорова показала, как выводит из себя воспитателей в дубайской школе Дочь Киркорова прокрутилась на поручнях в столовой дубайской школы

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Дочь Филиппа Киркорова Алла Виктория

Дочь российского певца Филиппа Киркорова Алла Виктория опубликовала в Instagram (деятельность в России запрещена) видео из своей дубайской школы. На нем девочка крутилась на поручнях в столовой. Рядом при этом стояла женщина, которая строго произнесла имя девочки в попытке угомонить наследницу артиста.

Сегодня мы будем делать три завитушки перед этой красивой женщиной, — сказала Алла-Виктория на видео.

После своей проделки девочка и ее «оператор» весело смеются. На фоне при этом слышны падающие вилки.

Как сообщалось ранее, Алла-Виктория учится в русскоязычной школе в Дубае. Киркоров сообщал, что дочь уже освоилась и даже планирует записать собственную песню.

Ранее ведущая и журналист Алена Жигалова заявила, что Киркоров не может быть женоненавистником, поскольку в его близком окружении много женщин. Она также отметила, что дом артиста всегда полон женщин, которых «он обожает».

До этого Замоскворецкий районный суд Москвы ранее приступил к рассмотрению искового заявления Киркорова о защите чести и достоинства и деловой репутации к Любови Успенской. Спор разгорелся вокруг интервью певицы Жигаловой, в котором та назвала артиста женоненавистником.