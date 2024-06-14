В Москве началось разбирательство Киркорова с Успенской и Жигаловой Суд в Москве начал рассматривать иск Киркорова о защите чести и достоинства

Замоскворецкий районный суд Москвы приступил к рассмотрению искового заявления поп-короля Филиппа Киркорова о защите чести и достоинства и деловой репутации к певице Любови Успенской, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Спор разгорелся вокруг интервью Успенской блогеру и журналисту Алене Жигаловой, в котором та назвала артиста женоненавистником.

В исковом заявлении Филипп Киркоров просит признать порочащими честь, достоинство и деловую репутацию сведения, содержащиеся в видеоматериале «Любовь Успенская — война с Хайдаровым, обиды на Киркорова, молчание Дубцовой, предательство Наргиз», размещенном в сети Интернет, — говорится в сообщении.

Киркоров потребовал обязать Жигалову удалить видео со своих каналов на YouTube, в «Дзене» и во «ВКонтакте» и обязать ее опровергнуть указанную в ролике информацию. Кроме того, артист добивается взыскания с Успенской компенсации морального вреда в размере 10 млн рублей.

В свою очередь Басманный районный суд Москвы вернул певице Любови Успенской ее исковое заявление к Филиппу Киркорову на 10 млн рублей в связи с несоблюдением правил подсудности. Она требовала признать порочащими сведения, распространенные певцом в интервью «Филипп Киркоров про двойника, ненависть к женщинам и власть в шоубизе!»