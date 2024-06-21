«Куча женщин»: Жигалова назвала одну отличительную особенность Киркорова Жигалова: Киркоров не может быть женоненавистником из-за большого числа подруг

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Король российской поп-сцены Филипп Киркоров не может быть женоненавистником, поскольку в его близком окружении много женщин, заявила ведущая авторского шоу «Алена, блин!» Алена Жигалова, комментируя слова певицы Любови Успенской в его адрес. В интервью адвокату Александру Добровинскому на его YouTube-канале журналистка отметила, что дом артиста всегда полон женщин, которых «он обожает».

Так я с ней (Любовью Успенской. — NEWS.ru) спорила же весь выпуск. Я говорю: «Люб, ну что ты гонишь на него? Он такого не говорил». Она говорит: «Он женоненавистник». Какой женоненавистник, если у него все подруги — женщин? Он их обожает! К нему когда приходишь домой — вы, наверное, знаете — всегда куча женщин, — сказала она.

Жигалова напомнила, что Киркоров всегда одаривает женщин подарками и близко с ними общается. По ее оценкам, у артиста больше подруг-женщин, чем друзей-мужчин. Отвечая на реплику Добровинского об иске Киркорова к ней и Любови Успенской, журналистка отметила, что ей не нужно признавать правоту певца, поскольку в течение всего интервью парировала собеседнице.

Я могу свидетельствовать только о том, что с слышала от нее. И все. Мне зачем что-то доказывать? Все прекрасно знают, как я отношусь к Филиппу Киркорову, я сама с ним дружу. Я ни разу какой-то ненависти в свой адрес [не наблюдала], — подчеркнула она.

Замоскворецкий районный суд Москвы ранее приступил к рассмотрению искового заявления Киркорова о защите чести и достоинства и деловой репутации к Успенской. Спор разгорелся вокруг интервью певице блогеру и журналисту Алене Жигаловой, в котором та назвала артиста женоненавистником.