Московский городской суд зарегистрировал иск певицы Любови Успенской к Филиппу Киркорову о защите чести и достоинства, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции. Заявляется, что причиной стали заявления артиста в одном из интервью.
В Таганский районный суд города Москвы поступил иск Любови Успенской к Филиппу Киркорову о защите чести, достоинства и деловой репутации и компенсации морального вреда, — говорится в заявлении.
По данным агентства, речь идет об интервью, где певец высказывался о своем двойнике, женщине и влиянии в шоу-бизнесе. Иск принят к производству, однако дата заседания пока не определена.
Это не первые судебные разбирательства между Киркоровым и Успенской. Ранее певец обращался в суд после слов артистки, назвавшей его «женоненавистником», а также упрекнувшей его в неподобающем поведении. Киркоров, в свою очередь, потребовал удалить видео со словами Успенской, а также потребовал компенсацию в размере 10 млн рублей.
До этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, присутствовавший в суде по иску Киркорова к Успенской, заявил, что юристы певца наврали о том, что он сам накачал ягодицы в спортивном зале. Общественник признался, что это его насмешило.