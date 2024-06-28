Успенская будет судиться с Киркоровым из-за его интервью Любовь Успенская подала в суд на Филиппа Киркорова по делу о защите чести

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Любовь Успенская

Московский городской суд зарегистрировал иск певицы Любови Успенской к Филиппу Киркорову о защите чести и достоинства, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции. Заявляется, что причиной стали заявления артиста в одном из интервью.

В Таганский районный суд города Москвы поступил иск Любови Успенской к Филиппу Киркорову о защите чести, достоинства и деловой репутации и компенсации морального вреда, — говорится в заявлении.

По данным агентства, речь идет об интервью, где певец высказывался о своем двойнике, женщине и влиянии в шоу-бизнесе. Иск принят к производству, однако дата заседания пока не определена.

Это не первые судебные разбирательства между Киркоровым и Успенской. Ранее певец обращался в суд после слов артистки, назвавшей его «женоненавистником», а также упрекнувшей его в неподобающем поведении. Киркоров, в свою очередь, потребовал удалить видео со словами Успенской, а также потребовал компенсацию в размере 10 млн рублей.

До этого глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, присутствовавший в суде по иску Киркорова к Успенской, заявил, что юристы певца наврали о том, что он сам накачал ягодицы в спортивном зале. Общественник признался, что это его насмешило.