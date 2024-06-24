Бородин: на суде Успенской и Киркорова обсуждали ягодицы артиста

Фото: Денис Бочаров/NEWS.RU

Виталий Бородин

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин сообщил в Telegram-канале, что присутствовал на суде артистов Любови Успенской и Филиппа Киркорова. По его словам, адвокат певца заявил, что тот накачал ягодицы в спортивном зале. Это, признался общественник, вызвало смех.

Я смеялся, когда услышал в суде, что Киркоров заявил, точнее его юристы, что он ягодицы свои накачал в спортивном зале. Друзья, это треш, слов нет. Этот человек даже здесь наврал. Ничего святого. Какое может быть уважение со стороны общества? Подняли вопрос о том, как он давал в Турции трогать свою резиновую задницу подростку, — рассказал Бородин.

После судебного заседания общественник также заявил, что Киркорова необходимо лишить звания народного артиста за пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). По его словам, соответствующую петицию подписали 103 тысячи граждан.

Замоскворецкий районный суд Москвы приступил к рассмотрению искового заявления поп-короля Филиппа Киркорова о защите чести и достоинства и деловой репутации к певице Любови Успенской. Спор разгорелся вокруг интервью Успенской блогеру и журналисту Алене Жигаловой, в котором та назвала артиста женоненавистником.