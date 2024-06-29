Друг Отара Кушанашвили рассказал о состоянии телеведущего Критик Полупанов: Отара Кушанашвили перевели в отдельную палату из реанимации

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Отар Кушанашвили

Музыкальный критик Владимир Полупанов сообщил на странице во «ВКонтакте», что телеведущему Отару Кушанашвили провели две операции, из реанимации его перевели в отдельную палату. По его словам, артисту предстоит еще одна операция.

Друзья, спешу поделиться радостной новостью — мой закадычник Отар Кушанашвили переведен сегодня из реанимации в отдельную палату. Еще 5 дней он проведет в красногорской больнице, где ему сделали две операции, — написал он.

Полупанов отметил, что следующее хирургическое вмешательство пройдет в другой больнице. Также музыкальный критик рассказал, что пообщался с врачами — они рассказали, что шоумен мог скончаться, если бы не был вовремя госпитализирован. Он выразил надежду, что худшее с Кушанашвили уже позади. В завершение Полупанов выразил благодарность артистам, которые помогли телеведущему в тяжелую минуту. В их числе оказались Николай Басков, Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили и Табриз Шахиди.

Ранее, 20 июня, Полупанов сообщил, что у Отара Кушанашвили обнаружили рак после обращения к врачу с жалобами на боли внизу живота. Телеведущему провели операцию, после которой, как сообщалось, он не мог говорить и общался взглядом.