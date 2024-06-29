Дочь звезды «Универа» официально сменила имя Анна Хилькевич сообщила, что официально сменила имя младшей дочери Марии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анна Хилькевич

Российская актриса Анна Хилькевич, известная по сериалу «Универ», сообщила в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что ее младшая дочь Мария официально сменила имя. Как отметила актриса, теперь девочку зовут Анна-Мария.

Нам дали распоряжение на получение свидетельства с новым именем для Машеньки. Едем отмечать. Все, разрешили Машеньку называть Анна-Мария! Анна-Мария Артуровна Мартиросян. Ну ей нравится, красиво. Идет ей! — сказала Хилькевич в сторис.

Актриса рассказывала, что ее дочери не нравилось, как к ней обращаются близкие, и часто сама называла себя Аней. По словам Хилькевич, впервые мысль сменить имя ребенку появилась еще четыре года назад.

Весной Хилькевич рассекретила третью беременность. Она выложила в соцсетях ролик с двумя дочками, в котором показала свой округлившийся живот. Артистка появилась в кадре в футболке с надписью «мамочка трех ангелочков». По ее словам, ждать малыша в осознанном возрасте — это «особый кайф».

Недавно актриса рассказала, что заболела конъюнктивитом на шестом месяце беременности, из-за чего была вынуждена носить солнцезащитные очки. 37-летняя кинозвезда призналась, что не хотела принимать антибиотики из-за своего положения, но ей пришлось это сделать.