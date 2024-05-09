Российский актер провел аналогию между кино и «работой» медвежатником Актер Кот: работа в киноиндустрии сравнима со взломом сейфа для медвежатника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анатолий Кот

Исполнение роли антагониста в фильмах можно сравнить с тем, как для медвежатника подобрать ключ к сейфу, признался РИА Новости актер Анатолий Кот. По его словам, особое удовольствие доставляет совместный с режиссером психологический разбор персонажа.

Это моя профессия — оправдывать их. Для меня дорогого стоит именно этот момент в работе — совместный с режиссером психологический разбор персонажа: почему он так поступил, а не иначе, к чему это приводит. Знаете, это как для медвежатника подобрать ключик к сейфу. Кайф! — ответил Кот на вопрос журналистов об отношении к своим отрицательным персонажам.

Как уточнил актер, решение, соглашаться на роль или нет, он принимает сразу после проб. Немаловажным артист назвал и наличие грамотной команды, а также качество самого материала.

Ранее кинокритик Александр Шпагин обратил внимание, что для игры в фильмах необязательно получать актерское образование. Прекрасным тому примером являются такие актеры, как Ия Саввина, Александр Филиппенко и Георгий Бурков, добавил он.

В то же время российский артист Сергей Бурунов выразил иную точку зрения. По его мнению, для актера желательно иметь профильное образование. При этом он допустил, что есть исключения и люди без обучения могут делать успехи на сцене и в кинематографе.