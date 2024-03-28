Бурунов высказался об актерском образовании Бурунов: актеру желательно иметь профильное образование

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Сергей Бурунов

Актер Сергей Бурунов заявил, что для актера желательно иметь профильное образование. Об этом заявил в разговоре с журналистами за кулисами доброй музыкальной премии «Новое Радио AWARDS» и марафона в поддержку подопечных Благотворительного Фонда Константина Хабенского. При этом актер допустил, что есть исключения и люди без образования могут делать успехи на сцене и в кинематографе.

Желательно, очень желательно. Потому что талант без ремесла — это эфир. Как и в любой профессии есть фундамент, есть ремесло, которое ты дальше развиваешь в систему. Да, есть исключения, не спорю. Но тогда бы не было профильных вузов, не было бы профессионального отбора. И не было бы конкурентной среды, — ответил Бурунов.

Ранее Бурунов рассказал, что чудом стал жертвой теракта в «Крокус Сити Холле». Он собирался посетить концерт группы «Пикник», но для удобства решил приехать на выступление чуть позже, чтобы не стоять в толпе и сразу пройти на свое место в зрительском зале. На подъезде к концертному залу актер увидел, как к зданию бегут люди, а также мчат машины с мигалками и такси. По его словам, в этот момент он позвонил Светлакову, который находился в зрительском зале. Коллега по цеху заявил, что слышит выстрелы, и посоветовал ему не приближаться к зданию, а лучше уезжать.