Бурунов рассказал, как опоздание спасло его от теракта в «Крокусе» Бурунов рассказал, что не попал в «Крокус» во время теракта из-за опоздания

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Сергей Бурунов

Актер Сергей Бурунов в трагический день направлялся в «Крокус Сити Холл» на концерт группы «Пикник», но опоздание спасло ему жизнь. Об этом он рассказал на доброй музыкальной премии «Новое Радио AWARDS» и марафоне в поддержку подопечных Благотворительного фонда Константина Хабенского. Артист, чьи слова передает корреспондент NEWS.ru, пояснил, что для удобства решил приехать на выступление чуть позже, чтобы не стоять в толпе и сразу пройти на свое место в зрительском зале.

В ту пятницу я должен был быть на этом концерте, потому что я являюсь поклонником группы «Пикник», так же как и Сережа Светлаков... Я знал, что у нас концерты никогда в 8 (20:00. — NEWS.ru.) не начинаются, а там в 08:15-08:20, поэтому я [ехал] с этим расчетом, потому что народу много, чтобы быстро прошмыгнуть и сесть на свое место как раз к началу, — пояснил он.

На подъезде к концертному залу актер увидел, как к зданию бегут люди, а также мчат машины с мигалками и такси. По его словам, в этот момент он позвонил Светлакову, который находился в зрительном зале. Коллега по цеху заявил, что слышит выстрелы, и посоветовал ему не приближаться к зданию, а лучше уезжать.

При этом Бурунов отметил, что не мог бросить свою юную помощницу, которая также была в «Крокусе». Он рассказал, что позвонил ей и проинструктировал, куда бежать. Дождавшись девушку, он уехал с места теракта, добавил Бурунов.

Ранее шоумен Сергей Светлаков рассказал, что предупредил Бурунова в момент атаки на «Крокус Сити Холл» и запретил ему входить в концертный зал. Сам артист отметил, что пережил «настоящий ад», он пришел на концерт вместе с другом и племянницей. Шоумен заявил, что стрельба раздавалась всего в нескольких метрах от него и его спутников. Они занимали места в ложе над входом, через который зашли террористы.