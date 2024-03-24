«Прощались с жизнью»: Светлаков раскрыл самый страшный момент в «Крокусе» Светлаков: в «Крокусе» творился настоящий ад

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Антонина Чеботарева, Сергей Светлаков

Юморист Сергей Светлаков рассказал, что пережил в концертном зале «Крокус Сити Холл» «настоящий ад». В беседе с журналисткой Ксений Собчак артист рассказал, что стрельба раздавалась всего в нескольких метрах от него и его спутников. Вместе с другом и племянницей Светлаков занимали места в ложе, над входом, через который зашли террористы, передает Telegram-канал «Кровавая барыня».

Дальше с несколькими ребятами мы решили забаррикадировать входы в наш коридор: стулья, диваны <...> Тут был, наверное, самый страшный момент — звуки стрельбы затихли и через паузу дверь в коридор, напротив которой были мы с другом и моей племянницей Машей, начали взламывать. Наверное, все в коридоре попрощались с жизнью <...> Дверь снесли быстро — это оказались зрители, бегущие люди искали выход, — поделился юморист.

Потом, когда появилась возможность спуститься по лестнице в фойе и покинуть ТРЦ, люди собрались с духом и не паниковали, заметил артист. По его словам, все спускались в тишине, а женщины сняли туфли и шли босиком, чтобы не стучать каблуками.

Ранее Светлаков сообщил, что находился в концертном зале «Крокус Сити Холл» во время стрельбы. В своем Telegram-канале он выразил соболезнования пострадавшим в результате теракта.

До этого российский телеведущий Оскар Кучера рассказал, что забрал супругу из торгово-развлекательного центра за 15 минут до начала стрельбы. Женщина пыталась поймать машину на дороге, но никто не остановился. Кучера подчеркнул, что ему было страшно за жену, и он даже ощущал, что сам готов взяться за оружие, чтобы ее защитить.