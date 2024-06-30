Приворот соперниц? Почему Алсу, Нюша и Нетребко разводятся

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алсу

Алсу, Нюша и Анна Нетребко недавно сообщили о начавшихся бракоразводных процессах. Что известно о расставании звезд с их избранниками, почему они приняли такое решение, правда ли, что соперницы сделали приворот на их мужей?

Почему разводятся Нетребко и Эйвазов

26 июня стало известно о разводе оперных певцов Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова после 10 лет счастливого брака. Заявление о разрыве пары опубликовали иностранные СМИ. По словам звезд, решение о расставании было «дружеским». В прессе писали, что супруги живут в разных странах, поэтому «их отношения сошли на нет».

Художник Константин Мирошник в беседе с NEWS.ru предположил, что причиной развода могло стало несоответствие гастрольных графиков. Недавно Эйвазова назначили директором Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. Он проводит много времени в Баку, а Нетребко — в Вене.

Солистка Большого театра Ирина Долженко предположила в беседе с NEWS.ru, что пара решила развестись, так как оперная дива захотела свободы. При этом певица Анна Калашникова не исключила, что у Эйвазова могли возникнуть отношения на стороне, поскольку он проводил много времени в другой стране.

Продюсер и шоумен Сергей Дворцов считает, что причиной развода певцов стало отсутствие совместных детей. Сам Эйвазов говорил о генетической несовместимости с Нетребко, из-за которых возлюбленные «испробовали абсолютно все, но не смогли» стать родителями.

Художник Никас Сафронов считает, что разрыв оперных звезд мог произойти из-за общественного давления на певицу в Европе, которое возникло после начала специальной военной операции на Украине.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости Анна Нетребко

Что известно о разводе Нюши

В конце мая суд в Москве получил иск о разводе Нюши и бизнесмена Игоря Сивова. Сама певица еще в начале мая подтвердила, что расстается с супругом после семи лет брака.

«Мы с Игорем уже давно не вместе и только сейчас готовы об этом сообщить. Но с большой благодарностью друг к другу продолжаем быть любящими родителями наших чудесных деток», — рассказывала она.

В 2022 году звезда рассказала, что в их паре произошла измена, не уточнив, кто оступился. Поклонники сразу заподозрили в супружеской неверности Сивова. Разлучницей считали Викторию Лопыреву.

В беседе с Лаурой Джугелией для YouTube-канала Fametime TV артистка сказала, что дети еще не знают о разводе родителей. Исполнительница уточнила, что планирует сообщить им новость позже в игровой форме.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Нюша

Причастна ли Решетова к разводу Алсу

Алсу прожила в браке с бизнесменом Яном Абрамовым 18 лет. В браке родилось трое детей. Пара воспитывала 17-летнюю дочь Сафину, 16-летнюю Микеллу и семилетнего сына Рафаэля.

В мае Алсу разоблачила своего супруга, рассказав об измене Абрамова, и сообщила, что подала на развод. Артистка косвенно указала на связь экс-возлюбленного с бывшей девушкой Тимати Анастасией Решетовой, хотя та давала интервью, где заявила, что для нее романтические отношения с женатыми мужчинами неприемлемы. Алсу оставила емкий комментарий: «Врет».

На премии «Мама года — 2024», которая состоялась 25 июня, певица ответила на вопрос о разводе. Алсу заявила, что ей не хочется афишировать свою личную жизнь.

«Знаете, я бы не хотела комментировать, опускаться до этого уровня и говорить о девушках с низкой социальной ответственностью», — сказала артистка.

Позже ей пришлось пояснить, что ее неправильно поняли. Алсу объяснила, что ее застали врасплох.

«К моему удивлению, не все правильно поняли мою фразу про „девушку с низким социальным статусом“. <...> Конечно же, я говорила про девушку с низкой социальной ответственностью. Еще таких называют представительницами древнейшей профессии. Надеюсь, теперь понятно», — написала Алсу.

Певица добавила, что молчала «в тряпочку», но у нее закончилось терпение. Алсу подчеркнула, что не любит «вранье, лицемерие и притворство».

«Вещи надо называть своими именами. Фух, вот это я ей рекламу сделала. „Бизнес“ будет процветать. Только, пожалуйста, не забываем платить налоги!» — посоветовала певица.

Экстрасенс Таисия Граф считает, что брак Алсу распался из-за приворота. По ее мнению, новые отношения супруга певицы долго не продлятся, мужчина попытается вернуться в семью, поскольку утратит интерес к избраннице.

«Абрамов очень быстро потеряет к Решетовой интерес и в течение года захочет вернуться в семью. Решетова же за свой так называемый магический приворот рискует дорого поплатиться. Когда муж Алсу ее бросит, она может уйти в разгульный образ жизни или в зависимость. Одним словом, отношения Яна и Анастасии обречены на провал», — заявила экстрасенс в разговоре с порталом «ПроЗвезд».

27 июня Алсу впервые прокомментировала решение суда о разводе. В беседе с «Осторожно Media» она отметила, что разбирательство отложили на два месяца для урегулирования условий раздела имущества.

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