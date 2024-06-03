Стартовали съемки фильма «Чебурашка-2» В Москве начались съемки второй части «Чебурашки»

Фото: «Централ Партнершип»

Съемки сиквела фильма «Чебурашка»

Съемки сиквела фильма «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко начались в Москве, сообщила пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип», выступающей дистрибьютором картины, передает «Бюллетень кинопрокатчика». Главные роли в картине вновь исполнят Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков и Ева Смирнова. Актриса Ольга Кузьмина вернется к озвучиванию Чебурашки.

В новом «Чебурашке» мы сохраняем преемственность и продолжаем говорить о семье и тех сложностях, которые существуют в каждом доме. Нам нравится говорить об этом в смешной, яркой форме. Для маленького зрителя это по-прежнему веселый и жизнерадостный проект с большим количеством приключений, неожиданными обстоятельствами и невероятно красивыми декорациями, — отмечает режиссер Дмитрий Дьяченко.

Фильм «Чебурашка» вышел в России 1 января 2023 года и стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката, собрав более 7 млрд рублей. Кроме того, он обошел не только комедию Клима Шипенко «Холоп», но и первую часть дилогии Джеймса Кэмерона «Аватар».

В сентябре во Всероссийской государственной телерадиокомпании сообщили о запуске производства второй части фильма о любимом советском герое. Премьера фильма «Чебурашка-2» запланирована на 1 января 2026 года. Режиссером второй части выступит Дмитрий Дьяченко, который работал над созданием первого фильма. Команда сценаристов и продюсеров также осталась прежней. Во второй части действия будут развиваться вокруг жизни Чебурашки и Гены спустя год после событий первого фильма.