«Хотела бы силой мысли останавливать войны»: как живет Екатерина Андреева

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Екатерина Андреева

Телеведущая Екатерина Андреева известна не только в России, но и в мире как ведущая программы «Время» на Первом канале. Как сейчас живет знаменитость, что известно о ее личной жизни и политической позиции?

Какие отношения у Андреевой с Первым каналом

В 2009 году в СМИ появились слухи об увольнении Андреевой с Первого канала. В тот момент телеведущая пропала с экранов, вместо нее выпуски вела Анна Павлова. Однако позже на Первом канале заявили, что телеведущая не уволилась, а просто перешла на другой график работы.

В 2018 году она вновь пропала из эфира. Несмотря на слухи, спустя время Андреева вернулась к работе, но стала работать на другие часовые пояса. Позже телеведущая появилась и в обычном эфире, с тех пор она ведет программу в привычное время.

В беседе с Надеждой Стрелец Андреева критически высказалась в адрес одного из руководителей. Телеведущая сочла его решение о сценарии программы глупым. По ее словам, речь шла о ситуации с жесткой посадкой самолета.

«Расскажу один пример, после которого моя шеф-редактор сказала: „Для меня на сегодняшний день закончилась журналистика“. Когда мы не начали, не по нашей воле, не по воле Константина Львовича [Эрнста] программу, когда упал самолет в аэропорту. Мы все равно потом с этого стали начинать. Но человек, который дал это распоряжение... Он скрыл это на сколько? На три часа? Я плакала, потому что это глупо», — подчеркнула тогда Андреева.

Фото: Панов Алексей/Фотохроника ТАСС Ведущая Екатерина Андреева в эфире программы новостей на ОРТ, 1998 год

Как Екатерина Андреева относится к СВО

В марте 2022 года телеведущая высказалась по поводу вспыхнувшей после начала спецоперации русофобии. В своих социальных сетях она написала, что «засмердело Гитлером, Геббельсом, Гиммлером и Гессом». По словам Андреевой, если «хейтят по национальному признаку — это нацизм, фашизм».

Кроме того, Андреева выразила поддержку «этому проекту», добавив, что «мы и в 1945-м этой нацистской гидре хребет пообломали». Также телеведущая заявила, что не видит повода забыть это время.

14 марта 2022 года редактор Первого канала Марина Овсянникова во время вечернего прямого эфира программы «Время» вышла за спиной ведущей, показала плакат с надписью No war, Russians against war и начала произносить пацифистские лозунги. Андреева смогла продолжить вести программу, несмотря на происходившее за ее спиной.

Выступая в высшей школе «Останкино» 17 марта 2022 года, телеведущая рассказала, что согласна с надписью на плакате. Вместе с этим Андреева подчеркнула, что Первый канал не лжет, а его сотрудники проверяют факты.

«В этом плакате я могу согласиться со всем английским текстом, который был написан понятно для английских зрителей, не для бабушки из каких-нибудь Нью-Васюков. Но я никогда не соглашусь с тем, что эта женщина написала про то, что мы лжем. Могла бы, если бы это было так. Мы проверяем все факты, наши корреспонденты находятся в самых горячих точках, и видеоматериал подтверждает то, что там происходит», — заявила тогда Андреева.

В январе 2024 года в YouTube-проекте «Не Пруст» журналистка рассказала, что хотела бы обладать способностью останавливать все войны в мире силой мысли.

«Я хотела бы обладать сверхспособностью такой — силой мысли останавливать любые войны, любые конфликты в любой точке мира», — заявила телеведущая.

Тогда же знаменитость подчеркнула: «Россия — мое сердце, моя душа, моя любовь».

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Екатерина Андреева

Что известно о личной жизни Екатерины Андреевой

Первым супругом ведущей был друг детства Андрей Назаров. Она вышла за него замуж еще в студенческие годы. В браке родилась дочь Наталья, которая впоследствии окончила МГИМО. Причину развода с Назаровым телеведущая не раскрывала.

Вторым мужем Андреевой стал югославский футболист и бизнесмен Душан Петрович. Телеведущая счастлива в браке и часто рассказывает об этом в интервью.

«В своей сфере он очень известный человек. У него отсутствует мужская ревность, когда хочется подавить женщину, только чтобы самоутвердиться. Это свойственно слабым мужчинам!» — рассказывала Андреева.

Недавно телеведущая заявила, что знает, о чем будут говорить люди на ее похоронах. Андреева объяснила, что давно работает на телевидении и видела некрологи о дикторах советского телевидения.

«Я видела некрологи на дикторов советского телевидения. Поэтому я думаю, что примерно вот так же и будут говорить», — считает журналистка.

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