Что за скандал вокруг психолога Шишкина? При чем здесь педофилы и Меньшова

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Валентин Шишкин

В Сети разгорелся скандал, в центре которого оказался психолог Валентин Шишкин, побывавший дважды на интервью у Юлии Меньшовой. Как инцидент связан с педофилами, правда ли, что у эксперта криминальное прошлое?

Кто такой Валентин Шишкин

Шишкин родился в 1975 году в Уфе. Будущий эксперт в области психологии рос в семье инженера и предпринимательницы. Как пишет «МВД-Медиа», в 19 лет молодой человек начал карьеру модели, затем обучал искусству дефиле, а также занимался творческими постановками, организовывал региональные конкурсы красоты и модные фестивали.

В 2007 году Шишкин, пройдя обучение, начал преподавать ораторское мастерство и вести тренинги по командообразованию. Наблюдая за людьми, он исследовал, какое впечатление производит человек посредством поз, жестов и движений. Впоследствии результаты своих наблюдений он оформил в отдельное направление, названное кинетика.

Сам Шишкин называет себя «тренером-экспертом по по кинетическому имиджу и невербальным коммуникациям», автором методики видеоанализа человека и бизнес-тренером с 25-летним стажем. В 2017 году вместе с продюсером Ириной Речистер он открыл Школу кинетического имиджа и получил патент на понятие «кинетический имидж». Шишкин также написал книги «Альфа-код» и «Власть тела. Секреты невербального влияния».

В 2020-м Шишкин решил передать свою авторскую методику через амбассадоров. По состоянию на февраль 2024 года сертификат о праве применения методики имеют 370 человек в 24 странах.

Правда ли, что Валентин Шишкин связан с педофилами

18 июня у Александра Чарова вышло расследование, в котором говорилось, что Шишн был судим и отбывал срок по делу о детской порнографии и проституции. Блогер считает, что Шишкин ранее имел фамилию Рогачев и проходил по делу модельного агентства «Элита мода». Как писали «Известия», эта организация была замешана в производстве и торговле детской порнографией.

«Агентство было лишь ширмой. На самом деле [Дмитрий] Петраковский (учредитель. — прим. NEWS.ru) предлагал своих учениц — девочек 7, 11, 12 и 14 лет — богатым клиентам. Его задержали в декабре 2004 года с поличным, когда он за $2 тысячи предложил девочек на выбор «клиентам»-оперативникам. Суд приговорил Петраковского к 5,5 года лишения свободы. Его подельники Валентин Рогачев и Роман Богомольский получили соответственно четыре и три года лишения свободы», — приводит цитату из материала «Известий» Spletnik.ru.

Чаров полагает, что именно Рогачев искал и привлекал новые таланты в «Элита мода». По информации НТА-Приволжье, ему были предъявлены окончательные обвинения по ч. 3 ст. 240 УК РФ (Вовлечение проституцию группой в отношении заведомо несовершеннолетних), ч. 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 131 УК РФ (Пособничество в изнасиловании, совершенное группой), ч. 2 ст. 241-1 УК РФ («Изготовление, хранение в целях распространения материалов с порнографическими изображениями заведомо несовершеннолетних»), ч. 2 и ч. 3 ст. 131 УК РФ (Изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей, заведомо не достигшей 14-летнего возраста), ст. 135 УК РФ (Совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, заведомо не достигшего 16-летнего возраста), ч. 4 ст. 150 УК РФ (Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления), ч. 1 ст. 174-1 УК РФ (Совершение сделок с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления).

Блогер выяснил, что ИНН, номер паспорта, место и дата рождения, адрес прописки совпадают у Рогачева Валентина Артуровича и Шишкина Валентина Артуровича.

Также на Рогачеве есть судимость за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

Что сказал Шишкин о расследовании Чарова

29 июня Шишкин опубликовал на своем YouTube-канале обращение к поклонникам. По словам эксперта, он готовит коллективный иск. Блогер также рассказал, что в отношении него началась травля, поэтому он возьмет паузу.

Меньшова сообщила, что ролики с Шишкиным будут удалены с ее канала.

«Мы не беремся утверждать <...>, что предъявленное около 20 лет назад лично г-ну Шишкину (Рогачеву) обвинение было связано непосредственно с пособничеством педофилам, но мы обнаружили несколько вариантов трактовок его деятельности тех лет, которые достаточно нас насторожили. Даже намека на косвенное соседство с подобными обвинениями нам показалось достаточным, чтобы принять решение об изъятии со всех наших площадок выпусков „Самопознания“ с участием Валентина Шишкина», — написала журналист.

Также ролики с Шишкиным пропали с канала Александра Соколовского.

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