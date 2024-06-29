Путин, предательство Кошмал, «горение в аду»: куда пропала Инна Королева

Фото: Persona Stars/Legion Media

Инна Королева

Актриса Инна Королева получила известность благодаря роли Марии Ковалевой в сериале «Сваты». Чем сейчас занимается артистка, как относится к СВО и президенту России Владимиру Путину?

Чем известна Инна Королева

Инна Королева родилась 31 января 1976 года в казахстанском городе Павлодаре. После окончания Высшего театрального училища имени Бориса Щукина была принята в труппу Московского драматического театра «Бенефис», на сцене которого выступала в известных спектаклях «Укрощение строптивой» и «Гроза».

В кино актриса дебютировала в сериале «Белые одежды». Затем снималась в лентах «На углу, у Патриарших», «Даша Васильева. Любительница частного сыска», «Молодой Волкодав», «Ивановы-Ивановы». С 2008 года Королева снималась в роли Марии Ковалевой в сериале «Сваты».

Карьеру в театре и кино Инна Королева совмещала с дубляжем фильмов. Ее голосом говорят герои зарубежных картин «Сумерки» и «Форсаж».

Что известно о личной жизни Инны Королевой

Инна Королева была в браке с программистом и актером Павлом Иващенко, с которым познакомилась в студенческие годы после переезда в Москву. У супругов в 2002 году родилась дочь Ульяна. Девочка играла в первых двух сезонах сериала «Сваты» героиню Женю. В 2015 году Ковалева родила дочь Марианну, а спустя время развелась с супругом.

В 2017 году стало известно, что актриса в третий раз стала матерью — она родила сына Ивана. Имя отца наследника Королева не раскрывает.

Фото: Persona Stars/Legion Media Инна Королева

Как Инна Королева относится к СВО

Инна Королева поддерживает действия российских властей. В интервью NEWS.ru актриса призналась, что после начала спецоперации участвовавшие в съемках «Сватов» от украинской студии «Квартал 95» актеры продолжают по-доброму общаться и не оскорбляют друг друга. При этом артистка пожаловалась на угрозы неизвестных лиц, которые пишут ей сообщения в соцсетях с пожеланиями «гореть в аду».

«Я пока смогла связаться только с Андреем (Яковлевым, режиссером. — NEWS.ru) и Аней Кошмал (дочь героини Инны Королевой в «Сватах». — NEWS.ru). Они на Украине, и они в шоке. Это все, что они перебежками [успели сказать]. Слава богу, мы сумели сохранить человеческие отношения и можем разговаривать, хотя бы не оскорбляя друг друга. Потому что много неизвестных людей уже написали мне гадости в соцсетях о том, что странно, что я еще не «горю в аду»», — сообщила Королева.

Актриса не реагировала на последующие обвинения украинской актрисы Анны Кошмал, которая пожаловалась на коллег по сериалу «Сваты», заявив, что они отказались поддерживать ее страну. Однако после того, как Кошмал открыто порадовалась теракту на Крымском мосту и гибели людей, Королева осудила свою экранную дочь.

Что Инна Королева говорила о Путине

В октябре 2022 года Инна Королева разместила в социальных сетях пост, в котором выразила свою благодарность президенту России Владимиру Путину и поздравила его с днем рождения.

«С днем рождения, Владимир Владимирович! Благодарю вас за то, что на территории России вы позволяете говорить! На любом языке: украинском, татарском, казахском и многих других. Благодарю вас за то, что вы с уважением относитесь к каждой вере: христианской, мусульманской, католической. Благодарю вас за то, что каждый человек имеет право жить в нашей стране», — написала она.

Чем сейчас занимается Инна Королева

Инна Королева в 48 лет продолжает творческую карьеру в труппе Московского драматического театра «Бенефис». Также она работает актрисой дубляжа.

В мае 2024 года артистка сообщила в личном аккаунте, что около полугода пребывала в стрессе, это сказалось на ее состоянии здоровья.

«С середины декабря 2023 года мое тело было в стрессе. Я была на нуле. Это отражалось на здоровье. Но я была занята любимой работой, это отвлекало от проблем. В начале февраля мой голос отказался звучать. И это отражалось на работе. Я отказалась от работы, но проблемы не ушли. Сейчас голос вернулся. Осталось вернуть голову», — рассказала Королева.

На настоящий момента актриса находится на отдыхе в Сочи, откуда делится снимками в социальных сетях.

Читайте также:

Отказ от Крыма, любовь к Зеленскому: где сейчас актриса Екатерина Кузнецова

Критика «Сватов», больница, враг России: где сейчас актер Анатолий Васильев

«Я очень устаю в Москве морально»: где сейчас актриса Виктория Исакова