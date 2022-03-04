Звезда сериалы «Сваты» пожаловалась на угрозы из-за спецоперации на Украине

Российская актриса Инна Королёва, исполнительница роли Марии Будько в популярном сериале «Сваты», производством которого занималась основанная Владимиром Зеленским студия «Квартал 95», рассказала NEWS.ru об отношениях с украинскими коллегами на фоне военной спецоперации РФ на Украине. По её словам, участвовавшие в съёмках «Сватов» актёры продолжают по-доброму общаться и не оскорбляют друг друга. При этом звезда сериала пожаловалась на угрозы неизвестных лиц, которые пишут ей сообщения в соцсетях с пожеланиями «гореть в аду».

Я пока смогла связаться только с Андреем (Яковлевым, режиссёром. — NEWS.ru) и Аней Кошмал (дочь героини Инны Королёвой в «Сватах». — NEWS.ru). Они на Украине, и они в шоке. Это всё, что они перебежками [успели сказать]. Слава Богу, мы сумели сохранить человеческие отношения и можем разговаривать хотя бы не оскорбляя друг друга. Потому что много неизвестных людей уже написали мне гадости в соцсетях о том, что «странно», что я ещё не «горю в аду», — рассказала Королёва.

Актриса назвала ненависть к незнакомым людям патологией. Она отметила, что между членами съёмочной группы сериала «Сваты», среди которых есть и россияне, и украинцы, нет никакой вражды. По словам Инны Королёвой, все они выступают за мир.

Я очень горжусь тем, что мы остались людьми. Плохо сейчас с двух сторон, но при всём этом остаётся любовь и человечность. У нас одна общая позиция: мы все за мир, — подчеркнула актриса.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ выразил уверенность, что решение кризиса вокруг Украины будет найдено, связав надежду с проходящими в Белоруссии переговорами делегаций Москвы и Киева. При этом у министра нет сомнений в том, что украинская сторона получает сигналы от Вашингтона.

По словам Лаврова, Москва не может позволить, чтобы с территории Украины исходила угроза прямого нападения на Россию. Он добавил, что РФ не строит свою политику по принципу «эскалация ради деэскалации», как это пытаются представить западные аналитики. При этом министр подчеркнул, что страны НАТО и Украина ведут разговор о возможности ядерной войны. Он также отметил, что слова об оборонительном характере Североатлантического альянса — «разговоры в пользу бедных» и все действия организации обусловлены желанием сохранить своё превосходство в любой сфере.