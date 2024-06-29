Отказ от Крыма, любовь к Зеленскому: где сейчас актриса Екатерина Кузнецова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Екатерина Кузнецова

Актриса Екатерина Кузнецова, известная по сериалам «Кухня» и «Вампиры средней полосы», после начала спецоперации уехала из России. Как сейчас складывается карьера и личная жизнь артистки, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Екатерина Кузнецова

Екатерина Кузнецова родилась 12 июля 1987 года в Киеве. Она окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения и работала в Киевском академическом Молодом театре.

В кино артистка дебютировала в сериале «Возвращение Мухтара», затем снималась в проектах «Психопатка», «Большая разница». В 2010 году Кузнецова переехала в Россию. По ее словам, она хотела больше развиваться как актриса, но на родине ей предлагали в основном работу телеведущей.

Российскому зрителю Кузнецова известна ролями официантки Саши Бубуновой в сериале «Кухня» и капитана полиции Анны Остроумовой в ленте «Вампиры средней полосы». Также актриса снималась в российских проектах «Быстрее, чем кролики», «Гастролеры», «Напарницы», «Отчаянный домохозяин», «Чужая кровь», «Родком» и других.

Что известно о личной жизни Кузнецовой

На съемочной площадке российско-украинского сериала «Сердцу не прикажешь» Екатерина Кузнецова познакомилась с актером Евгением Прониным, к которому в 2010 году переехала в Москву. Они поженились в 2014 году, но через девять месяцев развелись.

Затем Кузнецова во время отдыха на Шри-Ланке встретила нового избранника Максима Аплина — российского бизнесмена. В одном из интервью в 2023 году артистка говорила, что у них с гражданским мужем случаются ссоры из-за мнения о русских. Мужчина ﻿в полной мере не разделяет ее взгляды.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Екатерина Кузнецова

Что Кузнецова говорила об СВО и Зеленском

После начала спецоперации Кузнецова выступила против действий российских властей, вышла из проекта «Вампиры средней полосы» на этапе съемок второго сезона и уехала в Польшу, где занялась организацией помощи Вооруженным силам Украины.

«Я сразу хотела ехать в Киев. Были истерики, потому что мне запрещали это сделать мама и муж», — объяснила она свой переезд в Европу.

Екатерина Кузнецова активно поддерживает Украину и считает президента страны Владимира Зеленского «прекрасным человеком».

«Он — прекрасный человек, а нынешние события делают его для меня еще более возвышенным человеком, который находится со своей страной, которому тяжело, как и всей Украине сейчас. Я испытываю нежные и трогательные чувства к его супруге Елене Зеленской, она мне очень нравится. Я испытываю гордость и в то же время боль, но я верю, что мы все это переживем, выстоим и победим», — говорила она.

Екатерина Кузнецова утверждает, что, когда Крым воссоединился с Россией, она не сильно была погружена в политические события, поэтому оставалась жить в Москве. Однако отказывалась от съемок на полуострове.

Чем сейчас занимается Екатерина Кузнецова

После отъезда из РФ Кузнецова продолжила появляться на российских экранах, в частности, в 2023 году с ней вышел детективный сериал «Трейдер».

На настоящий момент актриса не задействована в съемках ни на Украине, ни в других странах. Несколько месяцев назад она выпустила песню на украинском языке. Исходя из публикаций Екатерины Кузнецовой в соцсетях, она регулярно путешествует. Последнее местоположение артистки, отмеченное в личном аккаунте, — Испания.

По данным СМИ, в Москве у Кузнецовой осталась квартира.

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