Тайна развода Нетребко, муки Кушанашвили, бегство Аффлека: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Певица Анна Калашникова предположила, что причиной развода оперной певицы Анны Нетребко с мужем Юсифом Эйвазовым могла стать измена, телеведущий Отар Кушанашвили признался, что пережил уникальный опыт, пока боролся с раком, а голливудская знаменитость Бен Аффлек забрал все свои вещи из особняка Дженнифер Лопес — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

«Параллельная личная жизнь» Эйвазова

Как предположила Калашникова, вполне вероятно, что у оперного певца появилась какая-то «параллельная личная жизнь», что и послужило причиной развода с Нетребко. Вместе с тем она обратила внимание, что Эйвазов продолжил общение с сыном бывшей жены. По мнению певицы, такой поступок можно назвать достойным.

«Возможно, что у него появилась какая-то параллельная личная жизнь. Не думаю, что Анна нашла другого, видно, что она любила мужа. Но надо отдать должное Юсифу, он оказался порядочным человеком и продолжает общаться с сыном Анны, которому за эти годы стал отцом. Сохранить дружбу ради ребенка — это не каждым бывшим супругам под силу. В этом плане Юсиф молодец и достойный пример многим мужчинам», — заявила Калашникова.

О разводе оперных певцов стало известно 26 июня после их совместного заявления. Артисты сообщили, что прожили 10 счастливых лет вместе, а после развода останутся хорошими друзьями.

«После десяти счастливых лет совместной жизни мы приняли трудное, но дружеское решение расстаться. <...> Мы остаемся близкими друзьями, объединенными нашей общей любовью к Тьяго», — заявили Нетребко и Эйвазов.

При этом слухи о возможном расколе в отношениях певцов появились еще весной. Поклонники звезд оперы заподозрили неладное после того, как Эйвазов приезжал в Россию и выступил в Московской консерватории. Супруга не присутствовала на мероприятии. Уже тогда зрители увидели в отсутствии поддержки со стороны Нетребко недобрый знак.

Вскоре после этого музыкальный продюсер Сергей Лавров высказал мнение, что разрыв Нетребко и Эйвазова был закономерен. Он пояснил, что между ними были лишь платонические чувства и работа. Также, по его словам, Эйвазов был словно «довесок» к супруге, которой, как любой женщине, хотелось настоящей любви.

«Говорят, что у Юсифа и Нетребко не было ничего общего, только платоническая любовь и бизнес. Он как довесок к ней: „Хотите пригласить Нетребко выступать, возьмите Юсифа. Анна занята, сначала возьмите Юсифа, заплатите за него, а потом, может быть, дадим Нетребко“. Наверное, чаша терпения у Анны лопнула. Любая женщина хочет любви, не только платонической», — заявил Лавров.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Юсиф Эйвазов

Как Кушанашвили победил рак

Шоумен впервые вышел на связь после госпитализации и рассказал, что провел четыре недели в «тяжелейшей реанимации» и успешно справился с раком. При этом музкритик Владимир Полупанов и близкий друг артиста пояснил, что его приятель склонен преувеличивать цифры, госпитализировали его 20 июня.

«Я проживаю самый уникальный опыт постижения человеком своей сути <...>. Если даже вам нужна для этого громкого заявления фактология, то вот вам фактология, которая не по силам, заверяю вас, ни одному человеку: <...> две клинические смерти, неожиданно успешная борьба с раком, четыре недели тяжелейшей реанимации, которые я прохожу до сих пор», — заявил Кушанашвили.

О том, что у Кушанашвили обнаружили рак, стало известно 20 июня. Полупанов сообщил, что сразу после установления диагноза телеведущего повезли на операцию. Как сообщали СМИ, телеведущий обратился к врачам из-за боли в животе.

«Увы, самые страшные предположения подтвердились. У Отара Кушанашвили нашли раковую опухоль. Идет операция. Молюсь о здоровье друга. И верю, что он справится», — написал Полупанов.

Уже 24 июня жена шоумена Ольга сообщила, что он частично находится в сознании. По словам женщины, 53-летнего журналиста уже вывели из медикаментозной комы. Супруга также отметила, что состояние Кушанашвили стабильно, его давление выровнялось.

«Вышли из больницы. Отар частично в сознании. Состояние стабильно. Больше пока ничего не могу сказать», — рассказала Ольга.

После новостей о госпитализации и операции Telegram-канал Lomovka сообщил, что народный артист России Николай Басков намерен оплатить лечение телеведущего. По данным канала, певец уже поручил помощникам выяснить все необходимые детали и уточнить необходимую сумму.

Фото: Media League 2024 Edgar Breshchanov/Global Look Press Отар Кушанашвили

Скоропостижный побег Аффлека от Лопес

Как стало известно, голливудский актер забрал вещи из дома бывшей супруги, пока она находилась на отдыхе в итальянской провинции Салерно. Аффлек перевез свои вещи из особняка в Беверли-Хиллз в новое жилье, которое он сейчас снимает.

«Бен продолжает жить в апартаментах, которые он снимает в Брентвуде. Он проживает там уже около двух месяцев. Кажется, он в порядке. Он каждый день проводит в своем офисе и в целом сфокусирован на работе. Также он проводит много времени со своими детьми», — рассказал инсайдер.

Известно, что в 2022 году пара воссоединилась после 18 лет разрыва. Лопес заявила, что ей «открылась вселенная». Выступая на австралийском шоу Кайла и Джеки О, знаменитость назвала супруга любовью всей своей жизни, отметив, что ей потребовалось почти два десятилетия, чтобы «разобраться в себе».

«Это была любовь всей моей жизни, и по каким-то причинам <...> нам нужно было расти и заниматься другими вещами. Мы оба разошлись и завели детей от других людей, но, знаете, в голове у меня было что-то вроде: „О, это было своего рода то самое“», — рассказала актриса.

Фото: IMAGO/Bellocqimages/Global Look Press Бен Аффлек

Уже в мае 2024 года появились слухи о втором разводе знаменитостей. Позднее Аффлек подкрепил сплетни тем, что снял обручальное кольцо.

«Говорят, что Бен Аффлек не может „притворяться“ на фоне слухов о разводе», — писали СМИ.

Позднее актер и вовсе начал видеться со своей бывшей женой Дженнифер Гарнер. Папарацци засняли артиста и его экс-жену 11 июня около школы, где учится их сын Сэмюэль. Со звездами также стояла мать Аффлека, Крис Болдт. При всем этом официальной информации о разводе знаменитостей до сих пор не поступало.

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