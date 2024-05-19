Голливудский актер Бен Аффлек появился на публике без обручального кольца на фоне слухов о возможном разводе с певицей Дженнифер Лопес, сообщает газета The Sun. По ее данным, артиста заметили на улице во время похода в кофейню.
Говорят, что Бен Аффлек не может «притворяться» на фоне слухов о разводе, — пишет газета.
На снимках, сделанных папарацци, Аффлек выглядит растерянным. На его руках действительно не видно никаких украшений. Для выхода из дома актер выбрал простую клетчатую рубашку и джинсы.
Ранее портал In Touch со ссылкой на инсайдеров сообщил, что Аффлек и Лопес готовятся к разводу после двух лет брака. По данным СМИ, актер уже съехал из их общего дома. Отмечается, что он недоволен попытками супруги все врем его контролировать.
Также издание Life&Style сообщило, что отношения между Лопес и Аффлеком переживают серьезный кризис. Источники издания указывали, что артист в последнее время находится в угнетенном состоянии из-за капризов супруги.
СМИ утверждают, что Аффлек занят на съемках в Лос-Анджелесе, а артистка осталась в Нью-Йорке. Сообщается, что, в то время как актер полностью поглощен работой, Лопес требует много внимания к себе. Этот период разлуки стал самым продолжительным с момента их свадьбы и, по мнению собеседников портала, отражается на их отношениях.