Аффлек снял обручальное кольцо на фоне слухов о разрыве с Лопес The Sun: Аффлек снял обручальное кольцо после слухов о разводе с Лопес

Фото: L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

Голливудский актер Бен Аффлек появился на публике без обручального кольца на фоне слухов о возможном разводе с певицей Дженнифер Лопес, сообщает газета The Sun. По ее данным, артиста заметили на улице во время похода в кофейню.

Говорят, что Бен Аффлек не может «притворяться» на фоне слухов о разводе, — пишет газета.

На снимках, сделанных папарацци, Аффлек выглядит растерянным. На его руках действительно не видно никаких украшений. Для выхода из дома актер выбрал простую клетчатую рубашку и джинсы.

Ранее портал In Touch со ссылкой на инсайдеров сообщил, что Аффлек и Лопес готовятся к разводу после двух лет брака. По данным СМИ, актер уже съехал из их общего дома. Отмечается, что он недоволен попытками супруги все врем его контролировать.

Также издание Life&Style сообщило, что отношения между Лопес и Аффлеком переживают серьезный кризис. Источники издания указывали, что артист в последнее время находится в угнетенном состоянии из-за капризов супруги.

СМИ утверждают, что Аффлек занят на съемках в Лос-Анджелесе, а артистка осталась в Нью-Йорке. Сообщается, что, в то время как актер полностью поглощен работой, Лопес требует много внимания к себе. Этот период разлуки стал самым продолжительным с момента их свадьбы и, по мнению собеседников портала, отражается на их отношениях.