«Как довесок»: продюсер назвал причину развода Нетребко и Эйвазова Продюсер Лавров: у Эйвазова и Нетребко не было ничего общего

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юсиф Эйвазов

Музыкальный продюсер Сергей Лавров заявил в беседе с NEWS.ru, что развод оперных звезд Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова, по слухам, был закономерен. Он рассказал, что между ними были лишь платонические чувства и работа, кроме того, Эйвазов был словно «довесок» к супруге, которой, как любой женщине, хотелось настоящей любви.

Говорят, что у Юсифа и Нетребко не было ничего общего, только платоническая любовь и бизнес. Он как довесок к ней: «Хотите пригласить Нетребко выступать, возьмите Юсифа. Анна занята, сначала возьмите Юсифа, заплатите за него, а потом, может быть, дадим Нетребко». Наверное, чаша терпения у Анны лопнула. Любая женщина хочет любви, не только платонической, — пояснил он.

Ранее Нетребко и Эйвазов дали совместное заявление о разводе вечером 26 июня. 52-летняя оперная певица состояла в официальных отношениях с 47-летним народным артистом Азербайджана с 2015 года. Экс-возлюбленные объявили, что после десяти счастливых лет совместной жизни приняли трудное, но дружеское решение расстаться. Эйвазов при этом, как отмечается, сохранит связь с пасынком, которого воспитывал как родного. По словам бывших супругов, их творческий союз продолжит существование, несмотря на перемены, наступившие в личной жизни.