«Параллельная личная жизнь»: Калашникова высказалась о разводе Нетребко Певица Калашникова заподозрила Юсифа Эйвазова в измене Анне Нетребко

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юсиф Эйвазов

Певица Анна Калашникова заявила NEWS.ru, что причиной развода оперных звезд Анны Нетребко и Юсифа Эйвазова могла стать измена со стороны последнего. У него, вполне вероятно, появилась какая-то «параллельная личная жизнь», однако он все равно является примером для многих мужчин, поскольку решил сохранить с бывшей супругой и ее сыном теплые отношения, считает артистка.

Возможно, что у него появилась какая-то параллельная личная жизнь. Не думаю, что Анна нашла другого, видно, что она любила мужа. Но надо отдать должное Юсифу, он оказался порядочным человеком и продолжает общаться с сыном Анны, которому за эти годы стал отцом. Сохранить дружбу ради ребенка — это не каждым бывшим супругам под силу. В этом плане Юсиф молодец и достойный пример многим мужчинам, — подчеркнула она.

Ранее музыкальный продюсер Сергей Лавров предположил в беседе с NEWS.ru, что развод Нетребко и Эйвазова, по слухам, был закономерен. Он пояснил, что между ними были лишь платонические чувства и работа, кроме того, Эйвазов был словно «довесок» к супруге, которой, как любой женщине, хотелось настоящей любви.

Нетребко и Эйвазов дали совместное заявление о разводе вечером 26 июня. 52-летняя оперная певица состояла в официальных отношениях с 47-летним народным артистом Азербайджана с 2015 года. Они решили остаться друзьями.