Аффлек встретился с бывшей женой на фоне слухов о разводе с Лопес Бен Аффлек встретился с экс-супругой Дженнифер Гарнер

Фото: Sonia Moskowitz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер

Голливудского актера Бена Аффлека заметили на встрече с бывшей супругой Дженнифер Гарнер на фоне слухов о разводе с Дженнифер Лопес, кадры публикует Daily Mail. По данным газеты, папарацци засняли артиста и его экс-жену 11 июня около школы, где учится их сын Сэмюэль. Со звездами также стояла мать Аффлека, Крис Болдт.

Актер был одет в серый свитер поверх бордовой футболки, также на нем были джинсы и кроссовки. Его бывшая для повседневного образа выбрала синий свитер на молнии, темно-синие леггинсы и кроссовки. В какой-то момент Дженнифер и мать Аффлека обнялись.

Ранее СМИ писали, что Лопес и Аффлек явно двигаются к разводу. Журналистам стало известно, что они тайно продают купленный после свадьбы дом, а сам актер уже переехал в съемную квартиру в Брентвуде. Несколько информированных источников сообщили, что Джей Ло и Бен наняли риелтора, чтобы продать дом, который они купили чуть больше года назад. Тогдашние молодожены приобрели огромный особняк в Беверли-Хиллз более чем за $60 млн.

Дженнифер Лопес вышла замуж за Бена Аффлека в Лас-Вегасе в июле 2022 года. Пара взяла разрешение на регистрацию в штате Невада, брак был заключен в округе Кларк, в состав которого входит Лас-Вегас. Джей Ло взяла фамилию мужа и стала Дженнифер Аффлек. Пара впервые обручилась в конце 2002 года, однако через два года они разорвали помолвку.