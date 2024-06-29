Бен Аффлек сделал неприятный сюрприз Дженнифер Лопес, пока та была в Европе People: Бен Аффлек вывез личные вещи из общего особняка с Дженнифер Лопес

Фото: Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

Голливудский актер и сценарист Бен Аффлек забрал личные вещи из особняка, в котором жил вместе с супругой Дженнифер Лопес, сообщает People. По данным издания, в этот момент певица находилась на отдыхе в итальянской провинции Салерно.

Звезда фильма «Давайте потанцуем» на прошлой неделе отдыхала в коммуне Позитано и публиковала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) фотографии, делясь с подписчиками деталями своего отпуска. Пользователи предположили, что Лопес хочет привлечь внимание супруга красивыми снимками. Однако вскоре выяснилось, что, пока артистка грелась под итальянским солнцем, Аффлек перевез свои вещи из особняка в Беверли-Хиллз в новое жилье, которое он сейчас снимает.

Бен продолжает жить в апартаментах, которые он снимает в Брентвуде. Он проживает там уже около двух месяцев. Кажется, он в порядке. Он каждый день проводит в своем офисе и в целом сфокусирован на работе. Также он проводит много времени со своими детьми, — рассказал инсайдер.

Ранее Аффлека заметили на встрече с бывшей супругой Дженнифер Гарнер на фоне слухов о разводе с Лопес. Папарацци засняли артиста и его экс-жену около школы, где учится их сын Сэмюэль. Со звездами также стояла мать Аффлека, Крис Болдт.

Также СМИ писали, что Лопес и Аффлек явно двигаются к разводу. Журналистам стало известно, что они тайно продают купленный после свадьбы дом. Несколько информированных источников сообщили, что Джей Ло и Бен уже наняли риелтора.