Новая жена Канье Уэста нарушила запрет Ким Кардашьян Daily Mail: Бьянка Ценсори надела прозрачный наряд на глазах детей Канье Уэста

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Бьянка Цензори

Жена Канье Уэста Бьянка Цензори продемонстрировала нижнее белье перед детьми, информирует Daily Mail. 29-летняя модель нарушила условие, которое ей выдвинула экс-супруга исполнителя Ким Кардашьян. Знаменитость просила смягчить ее откровенные наряды.

Оценить прозрачный комбинезон телесного цвета пришлось старшей дочери Канье Уэста Норт и третьему ребенку, шестилетней Чикаго. Жена рэпера отправилась за покупками в Токио в таком виде. Модель надела каблуки, когда отправилась покупать продукты. Дополнен ее образ был боди телесного цвета.

Издание отмечает, что Цензори отмахнулась от опасений насчет своего рискованного стиля в одежде в присутствии детей. Ким Кардашьян посоветовала своему бывшему мужу никогда не позволять новой жене так одеваться при них, сообщил источник Daily Mail. Экс-супруга искренне удивилась, что Канье Уэст позволил Бьянке Цензори покинуть дом в откровенном наряде.

Ким Кардашьян ранее заявила, что планирует вмешаться в отношения бывшего мужа и его новой супруги. Блогер хотела освободить Цензори из «злобных лап» рэпера. Кардашьян намерена включить эту историю в свое телешоу. По ее мнению, это поднимет его рейтинги «до небес».