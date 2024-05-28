Жена Канье Уэста прогулялась по улице Лос-Анджелеса без штанов

Фото: Социальные сети

Бьянка Цензори

Жена американского рэпера Канье Уэста Бьянка Цензори появилась в обнаженном образе на публике, сообщает The Sun. Дизайнер гуляла по улицам Лос-Анджелеса вместе с мужем без штанов.

Журналисты также заявили, что видели знаменитость за рулем автомобиля Porsche на выезде из отеля The Chateau Marmont. Инфлюэнсер была одета в наряд, состоящий из прозрачных колготок. При этом она не надела нижнее белье.

Ранее дочь рэпера Канье Уэста и светской львицы Ким Кардашьян Норт назвали «непоребенком» после выступления в роли молодого Симбы на концерте, посвященном 30-летию «Короля Льва». Так говорят о детях известных людей, получивших славу. Пользователи соцсети Х посчитали, что 10-летнюю девочку взяли в шоу на ведущую роль только благодаря ее звездным родителям, а не благодаря личным навыкам.

Также рганизатор концертов мировых звезд Евгений Финкельштейн не подтверждает слухи о приезде Канье Уэста в Москву. Ранее продюсер Яна Рудковская утверждала, что Финкельштейн подтвердил «факт переговоров» и в личной беседе упомянул о концерте осенью.

Кроме того, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что россияне не нуждаются в концерте американского рэпера Канье Уэста. Она подчеркнула, что стране хватает своих «голых» вечеринок.