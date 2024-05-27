«Худший пример непотизма»: дочь Канье Уэста обругали после ее выступления В США на дочь Канье Уэста из-за ведущей роли в концерте обрушилась критика

Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Ким Кардашьян и Канье Уэст

Дочь рэпера Канье Уэста и светской львицы Ким Кардашьян Норт назвали «непоребенком» после выступления в роли молодого Симбы на концерте, посвященном 30-летию «Короля Льва», пишет Mail Online. Так говорят о детях известных людей, получивших славу. Пользователи соцсети Х посчитали, что 10-летнюю девочку взяли в шоу на ведущую роль только благодаря ее звездным родителям, а не благодаря личным навыкам.

Худший пример непотизма, — написал один из комментаторов.

Другие пользователи заметили, что Норт было весело на сцене и она получила удовольствие от выступления. Однако, по их словам, эта роль подошла бы более талантливым детям, обученным вокалу и танцам.

Я уверен, что влияние (или деньги) ее мамы — единственная причина, по которой она получила эту ведущую/певческую роль, — оставил комментарий пользователь.

Ранее певица Кристина Орбакайте сделала важное заявление ради своего сына и внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова. Звезда рассказала о скидках на билеты на выступления Преснякова, сделав ему рекламу.

Блогер Оксана Самойлова до этого заявила, что ее дочь-подросток Ариела, недавно выпустившая песню, совершает «фатальные глупости», которые никак не исправить. Она напомнила, как 12-летняя девочка, поддавшись тренду, выщипала брови до ниточек.