«Подростки коварны»: Самойлова об отношениях с дочерью Ариелой Оксана Самойлова заявила, что дочь-подросток делает «фатальные глупости»

Фото: NEWS.ru

Оксана Самойлова

Блогер Оксана Самойлова в разговоре с корреспондентом NEWS.ru на Русской музыкальной премии телеканала RU.TV, которая проходит во Дворце Ирины Винер, заявила, что ее дочь-подросток Ариела совершает «фатальные глупости», которые никак не исправить. Она напомнила, как 12-летняя девочка, поддавшись тренду, выщипала брови до ниточек. Звездная мама сказала, что пока не ловила дочь с сигаретами. Однако она призналась, что не исключает этого в будущем.

Каждый день она вытворяет — не остановиться. Самое психологически тяжелое — это брови, то есть это то, что изменить уже сложно. Слава богу, нет, [не ловила Ариелу с сигаретами], но не исключено, что в будущем все может быть. Подростки коварны, — сказала с улыбкой Самойлова.

По словам блогера, в юности, несмотря на слова матери, она тоже делала все что хотела. Однако Самойлова считает, что ее поступки были поправимы, а Ариела совершает «фатальные глупости». Однако девочку не наказывают — родители предпочитают разговаривать с детьми.

Ранее Самойлова рассказала о проблемах из-за перепадов настроения у 12-летней дочери. По ее словам, девочка устраивает беспорядок в комнате и экспериментирует с имиджем. Самойлова выразила надежду на то, что разногласия разрешатся, когда школьница выйдет из переходного возраста.