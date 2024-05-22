«Песни есть, а группы нет»: Макаров объяснил решение перезапустить Serebro Певец Макаров поддержал решение Фадеева о перезапуске группы Serebro

Фото: NEWS.ru

Вячеслав Макаров

Певец и телеведущий Вячеслав Макаров в разговоре с корреспондентом NEWS.ru на Русской музыкальной премии телеканала RU.TV, которая проходит во Дворце Ирины Винер, поддержал решение продюсера Максима Фадеева о перезапуске Serebro. По словам артиста, он не раз ловил себя на мысли, что песни группы продолжают слушать, а ее самой уже нет. Поэтому музыкальный коллектив должен вернуться к жизни, считает он.

Я себя ловил на этой мысли. Я еду в машине, слушаю радио или включаю песню и понимаю, что песни есть, а группы нет. И я бы очень хотел прийти на концерт группы и действительно получить удовольствие от этого живого исполнения, от этой живой энергии. Для меня это всегда было странно: как, песни есть, а группа, образно, умерла. Поэтому я считаю, что это хорошее решение — возобновить группу, — объяснил Макаров.

Певец также выразил уверенность, что песни Serebro должны жить и радовать слушателей. Фадеев, по его мнению, напишет для нового состава группы много хороших хитов.

Недавно Фадеев сообщил о перезапуске группы Serebro. В своих соцсетях он обещал ответить на волнующие фанатов вопросы о солистках и проекте.

Кроме того, продюсер называл работу с поп-трио «главным кошмаром, счастьем, ужасом и адом» в своей жизни. Экс-солистка Serebro Ольга Серябкина заявила, что она не может отвечать за воспоминания Максима Фадеева.