Серябкина ответила на слова Фадеева об «ужасе» в группе Serebro Серябкина: я не могу отвечать за воспоминания Фадеева о группе Serebro

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ольга Серябкина

Экс-солистка группы Serebro Ольга Серябкина заявила в комментарии StarHit, что она не может отвечать за воспоминания продюсера Максима Фадеева. Ранее он назвал работу с поп-трио «главным кошмаром, счастьем, ужасом и адом» в своей жизни.

Я не могу отвечать за него. За его впечатления, его воспоминания. Могу только за свои, — сказала Серябкина.

Фадеев сообщал, что намерен возродить группу Serebro в новом составе. В проект уже выбраны две солистки, ищут третью. Продюсер изначально создавал трио для участия в конкурсе «Евровидение». Фронтвумен группы стала финалистка второго сезона «Фабрики звезд» Елена Темникова, но позже она ушла из коллектива. Также в декабре Фадеев заявлял, что намерен возродить другой свой старый проект — «Глюкоза», но без солистки Натальи Ионовой. В Сети он презентовал сниппет новой песни «Мыши».

Ранее Фадеев опроверг домыслы, что он может быть отцом ребенка Серябкиной. Об этом он заявил, отвечая на вопросы поклонников в Instagram (деятельность запрещена в РФ). Кто-то из подписчиков спросил, действительно ли певица, которой приписывали роман с Фадеевым, родила от него.