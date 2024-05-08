«У нас свои "голые" вечеринки»: Мизулина о планах Канье Уэста приехать в РФ Мизулина заявила, что россияне не нуждаются в концерте Канье Уэста

Фото: Пресс-служба Лига безопасного интернета

Екатерина Мизулина

Россияне не нуждаются в концерте американского рэпера Канье Уэста, заявила в Telegram-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она подчеркнула, что стране хватает своих «голых» вечеринок, подразумевая случаи, когда супруга рэпера Бьянка Цензори не раз появлялась на публике в полупрозрачных нарядах.

Не надо нам никакого Канье Уэста с его раздетой женщиной, у нас своих «голых» вечеринок хватает, — написала Мизулина.

Информация о планах Канье Уэста дать концерт в Москве в свой день рождения, 8 июня, появилась ранее в различных Telegram-каналах. Утверждалось, что контракт с американской звездой уже подписан и его выступление состоится в «Лужниках».

Позднее создатель концертного агентства TCI Эдуард Ратников опроверг эту информацию и заявил, что такие планы обсуждались несколько месяцев назад, но денег на выступление Канье Уэста никто не дал. По его словам, гонорар рэпера составляет не менее $5 млн, из-за чего концерт согласовать не удалось.

В свою очередь продюсер Яна Рудковская сообщила, что Канье Уэст приедет с его «полуголой» женой в Россию осенью текущего года. Рудковская уточнили, что переговоры с американским артистом ведет музыкант и предприниматель Евгений Финкельштейн, привозивший в Москву Мадонну и Дженнифер Лопес.