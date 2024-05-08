Финкельштейн опроверг концерт Канье Уэста в «Лужниках»

Фото: Imagespace/Keystone Press Agency/Global Look Press

Канье Уэст

Организатор концертов мировых звезд Евгений Финкельштейн не подтверждает приезд Канье Уэста в Москву, сообщает Telegram-канал «Подъем». Ранее продюсер Яна Рудковская утверждала, что Финкельштейн подтвердил «факт переговоров» и в личной беседе упомянул о концерте осенью.

Информация о планах Канье Уэста дать концерт в Москве в свой день рождения, 8 июня, появилась ранее в различных Telegram-каналах. Утверждалось, что контракт с американской звездой уже подписан и его выступление состоится в ««Лужниках»».

Позднее Рудковская сообщила в своем Telegram-канале, что Уэст действительно приедет в Россию, но в другое время. Глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн заявил, что он «ничего не подтверждал».

Во-первых, я читал и видел, что это будет в июне в «Лужниках». За месяц концерт не делается, это согласование и огромная работа. Второе: «контракт почти подписан» звучит как от людей, которые вообще не понимают в шоу-бизнесе. Согласовывается анонс, он должен быть в определенном виде. А так это все звучит как какой-то фейк-ньюс, — сказал Финкельштейн

Также издание утверждает, что мошенники успели продать фейковые билеты на концерт Канье Уэста москвичам и гостям столицы. Продажи были запущены на мошеннических сайтах, где теперь сообщается, что билетов уже нет.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, заявила, что россияне не нуждаются в концерте американского рэпера Канье Уэста. Она подчеркнула, что стране хватает своих «голых» вечеринок, подразумевая случаи, когда супруга рэпера Бьянка Цензори не раз появлялась на публике в полупрозрачных нарядах.